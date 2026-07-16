Formaður Gusumeistarafélags Íslands vonast til þess að yfirvöld komi til móts við gusumeistara, en þeir telja að reglugerð sem nær til baðstaða nái ekki nægilega vel utan um gususánur. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur gert athugasemdir við heilsuhætti á gusustöðum.
Gususánur hafa notið mikilla vinsælda undanfarin ár en það er tegund sánu þar sem gusumeistari stýrir hitanum með tilþrifum.
En nú hafa heilbrigðisyfirvöld gert athugasemdir við starfsemi nokkurra gusustaða. Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurlands lýsti áhyggjum af því í kvöldfréttum Sýnar í gær að færanlegar fargusur uppfylltu ekki kröfur sem gerðar væru í reglugerð um sund- og baðstaði. Þá væri oft væri skortur á almennri hreinlætisaðstöðu við fargufur.
Vala Baldursdóttir er formaður Gusumeistarafélags Íslands og rekur sömuleiðis gusu í Grásleppubás við Ægissíðu.
„Gagnrýnin byggist á baðhúsareglu frá 2010 og við sem erum með gususánur höfum imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús.“
Hún segir að gusur þjóni allt öðrum tilgangi en baðshús; þangað mæti enginn á eigin forsendum, heldur séu gestir alfarið undir handleiðslu gusumeistara. Vala vill meina að sömu kröfur séu ekki gerðar til sánustaða erlendis, svo sem í Finnlandi. Hún segir þó að sánan sín sé reglulega þrifin og látin sjóða til að drepa örverur.
„Við erum með sjötíu til hundrað gráðu hita sem drepur flestar örverur og veirur. Við erum ekki með búningsaðstöðu eða sturtu en heilbrigðiseftirlitið er einhvern veginn að blanda því saman. Smithættu hér inni og því.“
Vala segir að þegar séu um þrjátíu gususánur um land allt. Hún segir að Gusumeistarar hafi kallað eftir nýrri reglugerð sem nái yfir gusur svo ekki þurfi að skilgreina þær sem sund- eða baðstaði. Hún vonast eftir því að kallinu verði svarað.
„Þetta er ný atvinnugrein. Það þarf að koma eitthvað sem við getum tekið mið af.“