Jarðeðlisfræðingur segir mikilvægt að sofna ekki á verðinum þótt ár sé liðið frá síðasta eldgosi á Reykjanesskaga og tekur fram að hann myndi hika við að hafa börn með sér í Grindavík. Stefnt er að skólahaldi í bænum í haust og við ræðum málið við bæjarstjóra Grindavíkur í beinni.
Þá hittum við gusumeistara sem vonast til þess að yfirvöld komi til móts við starfsemina. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur gert athugasemd við heilsuhættu við gusustaði.
Við fjöllum einnig um vaxandi spennu í Miðausturlöndum, sjáum myndir frá gróðureldum í Kanada og skoðum elsta þekkta prentaða kort af Íslandi.
Auk þess verðum við í beinni frá sýningu Sirkuss Íslands og í Sportinu hittum við handboltamann sem óttaðist hið versta þegar hann missti mátt í hendinni eftir slys á golfvelli.
Þetta og fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.