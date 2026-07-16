Innlent

Undir­búningur fyrir þjóðar­at­kvæði í fullum gangi og hækkun há­marks­hraða rædd

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um undirbúning komandi þjóðaratkvæðagreiðslu en utankjörfundaratkvæðagreiðslan hefst eftir rúma viku.

Einnig ræðum við tillögur Viðskiptaráðs um hækkun hámarkshraða á þjóðvegum en fullyrt er að slíkt gæti sparað milljónir klukkustunda og milljarða króna. Við heyrum álit sérfræðings á þessum pælingum.

Að auki verður rætt við yfirækni SÁÁ sem óttast að þeim fjölgi sem glíma við spilafíkn í kjölfar HM í fótbolta. 

Í sportinu er það svo opna breska meistaramótið í golfi sem hófst í Skotlandi í morgun og úrslitin á HM í gærkvöldi.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 16. júlí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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