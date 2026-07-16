Dýraverndarsamband Íslands og Samtök um dýravelferð á Íslandi krefjast þess að ákvörðun Matvælastofnunar um veitingu leyfis til blóðmerahalds verði felld úr gildi. Samtökin segja blóðtöku í blóðmerahald hérlendis fara langt yfir alþjóðleg viðmið og gangi nærri heilsu og velferð hryssanna.
Jafnframt sé þess krafist að MAST taki umsóknina til meðferðar á ný í fullu samræmi við kröfur reglugerðar um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni sem er Evróputilskipun og Íslandi ber að fylgja sem aðili að EES samningnum. Samtökin sendu Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra kröfubréf á þriðjudagnn síðastliðinn.
Blóðtaka í blóðmerahaldi fari langt umfram alþjóðleg viðmið og gangi nærri heilsu og velferð hryssanna. „Einnig er meðferð hryssnanna við blóðtöku, sem eru að jafnaði lítið tamdar, með öllu óviðunandi. Ekki er unnt að taka blóð úr hálfvilltum hrossum án þess að valda þeim verulegri streitu og ótta eða án þess að beita þvingunum,“ segir í yfirlýsingunni.
Fagráð um velferð dýra hafi veitt leyfisumsókn fyrir blóðmerahaldi neikvæða umsögn í febrúar á þessu ári. Samtökin segja MAST hafi farið gegn áliti ráðsins og hafi veitt starfseminni skilyrt leyfi í maí til tveggja ára.
„Það vekur einnig furðu að leyfi hafi verið veitt á meðan yfirstandandi áhættumati Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) er varðar velferð blóðmera er enn ólokið.“
„Samtökin krefjast þess að ákvörðun MAST um að veita leyfi til blóðtöku úr fylfullum hryssum, þvert á umsögn fagráðs um velferð dýra, verði felld úr gildi í heild sinni eða til vara að hún verði endurskoðuð í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 460/2017 um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni og laga nr. 55/2013 um velferð dýra.“