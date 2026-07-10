Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Jón Þór Stefánsson skrifar 10. júlí 2026 23:49 Dillon heldur tónleikana. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Dagskrá rokktónleikanna Rokk í Reykjavik, sem fram fara í miðbænum á morgun, hefur verið flýtt um klukkustund. Það gerist í kjölfar þess að kvörtun barst um að tónleikarnir myndu valda ónæði. Tónleikarnir fara fram í garðinum hjá kránni Dillon við Laugarveg, og munu nú hefjast klukkan fjögur síðdegis á morgun. „Vegna kvörtunar vegna ónæðis frá hóteli á Laugavegi teljum við okkur ekki annað fært en að færa dagskrána á Rokk Í Reykjavik fram um eina klukkustund á morgun og hina dagana - við byrjum þessvegna dagskrána á morgun klukkan 16 og hættum uppúr klukkan átta - svo túristarnir geti farið að hátta. Hér kemur því ný uppfærð dagskrá .. En sjáumst samt hress, bara aðeins fyrr. Þessi skilaboð eru í boði KEA Hótela,“ segir í tilkynningu frá Dillon. Tónleikar á Íslandi Reykjavík Mest lesið Björk og Yara nýtt par Lífið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Lífið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Lífið Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Lífið Bonnie Tyler er látin Tónlist Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Lífið Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Lífið Fleiri fréttir Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Krummafótur um helgina Adda og Alfreð eignuðust dreng Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Kathy Griffin komin með 22 ára kærasta „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Sjá meira