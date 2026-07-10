Lífið

Flýta tón­leikum „svo túr­istarnir geti farið að hátta“

Jón Þór Stefánsson skrifar
Dillon heldur tónleikana. Myndin er úr safni.
Dillon heldur tónleikana. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Dagskrá rokktónleikanna Rokk í Reykjavik, sem fram fara í miðbænum á morgun, hefur verið flýtt um klukkustund. Það gerist í kjölfar þess að kvörtun barst um að tónleikarnir myndu valda ónæði.

Tónleikarnir fara fram í garðinum hjá kránni Dillon við Laugarveg, og munu nú hefjast klukkan fjögur síðdegis á morgun.

„Vegna kvörtunar vegna ónæðis frá hóteli á Laugavegi teljum við okkur ekki annað fært en að færa dagskrána á Rokk Í Reykjavik fram um eina klukkustund á morgun og hina dagana - við byrjum þessvegna dagskrána á morgun klukkan 16 og hættum uppúr klukkan átta - svo túristarnir geti farið að hátta. Hér kemur því ný uppfærð dagskrá .. En sjáumst samt hress, bara aðeins fyrr. Þessi skilaboð eru í boði KEA Hótela,“ segir í tilkynningu frá Dillon.

Tónleikar á Íslandi Reykjavík


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