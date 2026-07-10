Lífið

Kathy Griffin sögð komin með 22 ára kærasta

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kathy Griffin á leið inn í bíl með nýja kærastanum.
Kathy Griffin á leið inn í bíl með nýja kærastanum.

Bandaríski grínistinn Kathy Griffin ku vera komin með nýjan 22 ára kærasta og því munar ekki nema 43 árum á parinu. Griffin hefur verið opin með ástarmál sín síðustu ár og sérstaklega áhuga sinn á yngri mönnum.

Kathy Griffin er 65 ára grínisti og leikkona sem vakti fyrst athygli fyrir uppistand sitt á tíunda árutgnum og er þekktust fyrir leik sinn í tveimur þáttum af Seinfeld og raunveruleikaþáttunum Kathy Griffin: My Life on the D-List (2005-10).

Griffin hefur reglulega vakið athygli fyrir grófan og óheflaðan húmor sinn, þá sérstaklega þegar hún birti mynd af sér árið 2017 haldandi á blóðugri grímu sem líktist afhöfðuðu höfði Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Í gær vakti hún enn á ný athygli fólks þegar hún birti mynd af sér með yngri manni á Instagram.

„Hann er 22 ára. Hafið þið það, internet,“ skrifaði hún við myndina af sér með ónefndum manninum.

Stutt er síðan Griffin birti mynd af sér með öðrum manni um miðjan maí, sem var þó töluvert eldri en sá nýi, á Instagram og skrifaði: „Við erum Insta-opinber. Dílið við það.“ Hún hefur síðan eytt þeirri mynd sem bendir til að sá maí-rómans sé búinn.

Griffin skildi við markaðssérfræðinginn Randy Bick í fyrra eftir tæplega fimm ára hjónaband. Sá var sextán árum yngri en Griffin og hefur hún síðan þá verið opinská um sambönd sín við yngri menn.

Síðasti kærasti Griffin var nokkuð eldri en sá nýi.

„Ég varð óvart ástfangin af 23 ára manni,“ skrifaði Griffin í grein fyrir netmiðilinn The Cut í lok síðasta árs.

„Vegna aldursins bjó hann ekki yfir sömu karlrembu, kvenhatri og slagsíðum og karlar á mínum aldri. Hann virtist sjá mig. Ég veit að það hljómar mjög væmið. Ó guð, það hljómar svo asnalega! En mér leið mjög þægilega með honum og var sátt við að hanga með honum,“ skrifaði hún jafnframt.

Á endandum reyndist aldursbilið of mikið.

„Ég vissi að hann væri of ungur fyrir mig þegar hann sagðist aldrei vilja eignast börn og hann gæti verið með mér að eilífu. Þá sagði ég: Þú veist það ekki, þú ert 23 ára og hefur ekki hugmynd. Svo ég þurfti að sleppa þeirri dúfu lausri.“

Það er spurning hvernig fer með þann nýja.

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