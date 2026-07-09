Innlent

Opna fyrir um­ferð á morgun

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Umferð bíla verður færð á brú yfir Breiðholtsbraut.
Umferð bíla verður færð á brú yfir Breiðholtsbraut. Vegagerðin

Nýja brúin yfir Breiðholtsbraut verður tekin í notkun á morgun, föstudag. Loka þarf Breiðholtsbrautinni í nótt á meðan unnið er að undirbúningi fyrir færslu umferðar.

Brúin fer á milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs og verður lokað fyrir umferð á Breiðholtsbraut frá klukkan ellefu í kvöld til sex í fyrramálið. Opnað verður síðan fyrir umferð yfir nýju brúna að morgni föstudags.

Á sama tíma verða ný umferðarljós við gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar tekin í notkun en gatnamótum Vatnsendahvarfs og Breiðholtsbrautar lokað. Umferðarljósin þar verða fjarlægð og skipulagi gatnamótanna breytt. 

Vegagerðin

„Áætlað er að þau verði opnuð í breyttri mynd síðla hausts. Ökumönnum er bent á að aka til og frá Vatnsendahvarfi í gegnum Vatnsendaveg, nýtt hringtorg við Arnarnesveg og ný gatnamót á Breiðholtsbraut,“ segir í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar.

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