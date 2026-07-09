Nýja brúin yfir Breiðholtsbraut verður tekin í notkun á morgun, föstudag. Loka þarf Breiðholtsbrautinni í nótt á meðan unnið er að undirbúningi fyrir færslu umferðar.
Brúin fer á milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs og verður lokað fyrir umferð á Breiðholtsbraut frá klukkan ellefu í kvöld til sex í fyrramálið. Opnað verður síðan fyrir umferð yfir nýju brúna að morgni föstudags.
Á sama tíma verða ný umferðarljós við gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar tekin í notkun en gatnamótum Vatnsendahvarfs og Breiðholtsbrautar lokað. Umferðarljósin þar verða fjarlægð og skipulagi gatnamótanna breytt.
„Áætlað er að þau verði opnuð í breyttri mynd síðla hausts. Ökumönnum er bent á að aka til og frá Vatnsendahvarfi í gegnum Vatnsendaveg, nýtt hringtorg við Arnarnesveg og ný gatnamót á Breiðholtsbraut,“ segir í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar.