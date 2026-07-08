Aukin framlög til varnarmála og framlag Evrópu og Kanada til sameiginlegra varna, efling varnariðnaðar og öflugur stuðningur við Úkraínu voru í forgrunni leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi í dag. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra Íslands sóttu fundinn.
Er þetta meðal þess sem kemur fram í tilkynningu frá Stjórnarráðinu en þar segir að bandalagsríki í Evrópu og Kanada hafi aukið kjarnaframlög sín til varnarmála um tæp tuttugu prósent frá því í fyrra og þannig „sýnt í verki í verki aukna ábyrgð af sameiginlegum vörnum bandalagsins til móts við Bandaríkin.“ Leiðtogar bandalagsins hafi ákveðið á leiðtogafundi í Haag í fyrra að stórauka framlög til varnarmála.
Bandalagsríkin hafi ítrekað stuðning sinn við varnarbaráttu Úkraínu fyrir frelsi andspænis innrásarstríði Rússa. „Bandalagsríkin standa sameinuð í staðföstum stuðningi sínum við Úkraínu við að verja frelsi sitt, fullveldi og landhelgi,“ segir í sameiginlegri yfirlýsingu sem hafi verið samþykkt einróma við lok fundarins.
„Í ljósi þeirrar alvarlegu og langvarandi ógnar sem bandalaginu stafar af Rússlandi er öryggi Úkraínu samofið öryggi bandalagsríkja. Stuðningur við Úkraínu er því fjárfesting í okkar eigin öryggi og styður beint við þá grundvallarhagsmuni sem fullveldi Íslands byggist á, það er alþjóðakerfinu og virðingu fyrir alþjóðalögum,“ er haft eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í tilkynningunni.
Einnig hafi staða mála á Miðausturlöndum og á Hormússundi verið til umræðu. Utanríkisráðherra NATO hafi fundað með Katar, Kúveit, Barein og Sameinuðu arabísku furstadæmunum, samstarfsríkjum úr Persaflóa. Þá hafi varnarmálaráðherrar bandalagsins fundað með samstarfsríkjum í Indó-Kyrrahafinu, Japan, Suður-Kóreu, Nýja-Sjálandi og Ástralíu, um aukin framlög til varnarmála, uppbyggingu varnariðnaðar og stuðning við Úkraínu.
„Öflugur varnariðnaður þvert á Atlantsála er mikilvæg undirstaða fælingar og varna bandalagsins og eru bandalagsríki að fjárfesta í aukinni framleiðslugetu og nýsköpun samhliða auknum framlögum til varnarmála,“ segir í tilkynningunni.
Utanríkisráðherra og varnarmálaráðherrar Danmerkur, Kanada, Noregs og Þýskalands hafi undirritað viljayfirlýsingu um aðild Íslands að samstarfsvettvangi ríkjanna sem miði að því að efla getu, eftirlit og öryggi á Norður-Atlantshafi (e. Maritime Security Partnership).