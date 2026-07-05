Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Tómas Arnar Þorláksson skrifar 5. júlí 2026 11:53 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir Í hádegisfréttum á Bylgjunni kynnum við okkur vofveiflegt andlát karlmanns á áttræðisaldri sem lést í tjaldi á Suðurlandi í gær. Svo virðist sem að um gaseitrun hafi verið að ræða en eiginkona hans var flutt þungt haldin frá vettvangi. Við heyrum einnig frá skólameistara kvennaskólans og þingmanni Sjálfstæðisflokksins sem ræddu misræmi í einkunnagjöf hér á landi í Sprengisandi í morgun. Einnig heyrum við af slysi sem varð í tívolítæki á bæjarhátíð á Suðurlandi í gær og kynnum okkur þróun hjá lífeyrissjóðunum sem hefur fækkað gífurlega undanfarin ár. Í sportinu förum við yfir leikina í Bestu deild karla og tökum stöðuna á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu þar sem spennan nálgast suðupunkt. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 05. júlí 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Fannst látinn í tjaldi Innlent Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Lést á Fimmvörðuhálsi Innlent Velja Viljandi villt Innlent Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Innlent „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Innlent Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Innlent Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Veður Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið Innlent Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Innlent Fleiri fréttir Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Einkunnagjöf, jarðgangagerð og hagræðingaraðgerðir borgarinnar Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Sjá meira