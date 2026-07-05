Innlent

And­lát í tjaldi og slys á bæjarhátíð

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Í hádegisfréttum á Bylgjunni kynnum við okkur vofveiflegt andlát karlmanns á áttræðisaldri sem lést í tjaldi á Suðurlandi í gær. Svo virðist sem að um gaseitrun hafi verið að ræða en eiginkona hans var flutt þungt haldin frá vettvangi.

Við heyrum einnig frá skólameistara kvennaskólans og þingmanni Sjálfstæðisflokksins sem ræddu misræmi í einkunnagjöf hér á landi í Sprengisandi í morgun.

Einnig heyrum við af slysi sem varð í tívolítæki á bæjarhátíð á Suðurlandi í gær og kynnum okkur þróun hjá lífeyrissjóðunum sem hefur fækkað gífurlega undanfarin ár.

Í sportinu förum við yfir leikina í Bestu deild karla og tökum stöðuna á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu þar sem spennan nálgast suðupunkt.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 05. júlí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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