Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Freyja Þórisdóttir skrifar 3. júlí 2026 11:53 Í ummælum við færsluna segir að niðurbrotsferlið hafi verið komið svo langt á veg að erfitt væri að meta hvernig feldur hundsins var á litinn. Mynd er úr safni og er af jöklinum en tengist málinu ekki beint. Getty Hundur hefur fundist dauður vestanmegin við Langjökul en ekki er víst hvort hann lá í jöklinum sjálfum og sé að koma undan núna í hlýnandi veðri eða hvort hann hafi legið á ísnum eða við jaðar jökulsins. Ekki er hægt að meta tegund né lit á feldi vegna mikils niðurbrots en hundurinn virðist vera af meðalstærð. Eru það sjálfboðaliðasamtökin Dýrfinna, sem aðstoða við leit að týndum dýrum, sem auglýsa eftir eiganda hundsins í færslu á Facebook. Þar kemur fram að um háls hundsins sé bólstruð ól og óska samtökin eftir því að eigandi setji sig í samband við þau og geti sagt hvernig ól hundsins sé á litinn. „Líkaminn er það langt kominn í niðurbrots ferlinu að við getum ekki sagt til um tegund með vissu, áætlað er að hann se af meðalstærð. Hundurinn er með ól sem er bólstruð og ætti eigandi að geta sagt okkur hvernig hún er á litinn,“ segir í færslunni. Þar segir einnig að líklegt þyki að hundurinn hafi týnst fyrir nokkru eða horfið þegar hann datt ofan í sprungu eða annað slíkt. Þá hefur þegar verið haft samband við sleðahundafyrirtæki sem heldur úti ferðum þarna á svæðinu yfir veturinn en hundurinn er ekki frá þeim. Eru allir sem geta mögulega upplýst um eiganda hundsins eða veitt aðrar upplýsingar hvattir til að senda Dýrfinnu skilaboð á Facebook. Fjöldi ummæla hefur safnast undir færslunni og hefur þar verið bent á mörg mismunandi hundshvörf en af svörum samtakanna að dæma hafa ábendingarnar ekki enn borið árangur. Jöklar á Íslandi Hundar Dýr Mest lesið Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Fleiri fréttir Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Sjá meira