Fyrrverandi þingmenn, fyrrverandi bæjarstjórar og bílasali eru meðal þeirra sem vilja verða bæjarstjóri Grindavíkurbæjar.
Greint er frá umsækjendum á heimasíðu Grindavíkurbæjar. Alls voru það 23 sem vildu feta í fótspor Fannars Jónassonar sem að lét af störfum að loknu síðasta kjörtímabili. Hann hafði gegnt embættinu frá 2017 og verið forsvarsmaður bæjarins á umbrotatímum.
Meðal þeirra sem sóttu um stöðuna eru Gísli Rafn Ólafsson, fyrrverandi þingmaður Pírata og framkvæmdastjóri Rauða krossins, Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Einar Sverrisson, fyrrverandi sveitarstjóri Skaftárhrepps, og Pétur Georg Markan, fyrrverandi bæjarstjóri Hveragerðis.