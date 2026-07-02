Innlent

Tugir vilja feta í fót­spor Fannars

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fannar Jónasson, fráfarandi bæjarstjóri Grindavíkur.
Fannar Jónasson, fráfarandi bæjarstjóri Grindavíkur. vísir/ívar

Fyrrverandi þingmenn, fyrrverandi bæjarstjórar og bílasali eru meðal þeirra sem vilja verða bæjarstjóri Grindavíkurbæjar. 

Greint er frá umsækjendum á heimasíðu Grindavíkurbæjar. Alls voru það 23 sem vildu feta í fótspor Fannars Jónassonar sem að lét af störfum að loknu síðasta kjörtímabili. Hann hafði gegnt embættinu frá 2017 og verið forsvarsmaður bæjarins á umbrotatímum.

Meðal þeirra sem sóttu um stöðuna eru Gísli Rafn Ólafsson, fyrrverandi þingmaður Pírata og framkvæmdastjóri Rauða krossins, Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Einar Sverrisson, fyrrverandi sveitarstjóri Skaftárhrepps, og Pétur Georg Markan, fyrrverandi bæjarstjóri Hveragerðis.

  • Angantýr Einarsson, fyrrverandi skrifstofustjóri
  • Aron Heiðar Steinsson, deildarstjóri
  • Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi alþingismaður
  • Birgir Þórarinsson, sjálfstætt starfandi
  • Dagbjartur Willardsson, fasteignasali
  • Einar Kristján Jónsson, fyrrverandi sveitarstjóri
  • Enok Holm Fanndal, bílasali
  • Eyjólfur Vilberg Gunnarsson, fjármála- og rekstrarstjóri
  • Gísli Rafn Ólafsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri
  • Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir, stjórnenda- og leiðtogaþjálfi
  • Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, framkvæmdastjóri
  • Jóhann Friðrik Friðriksson. ráðgjafi
  • Jón Ingi Hákonarson, ráðgjafi
  • Magnús Stefánsson, fyrrverandi bæjarstjóri
  • Maríanna Hugrún Helgadóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri
  • Ólafur Þór Ólafsson, fyrrverandi sveitarstjóri
  • Pétur Georg Markan, fyrrverandi bæjarstjóri
  • Sigurður Sigurðsson, fyrrverandi rekstrarstjóri
  • Sverrir Kári Karlsson, ráðgjafi
Grindavík

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