Innlent

Ekki hægt að full­yrða að bensínlækkunin hafi skilað sér

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður fjallað um nýtt umræðuskjal Samkeppninseftirlitsins um eldsneytisverð hér á landi. 

Þar segir meðal annars að ekki sé hægt að fullyrða að hin tímabundna lækkun á virðisaukaskatti sem gekk í gildi í sumarbyrjun hafi skilað sér að fullu til neytenda. Við heyrum einnig í formanni FÍB.

Þá segjum við frá að unnið sé að því að smíða nýtt kerfi um ráðstöfun séreignar á húsnæðilán. Nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október og er þá gert ráð fyrir að fólk muni geta kannað í nýju kerfi hvort það eigi inni einhvern rétt.

Að auki fjöllum við um áskorun fjögurra náttúruverndarsamtaka sem öll krefjast þess að hvalveiðar verði stöðvaðar sem fyrst.

Í sportinu förum við yfir úrslitin á HM og hitum upp fyrir risaleik hjá landsliðinu í körfubolta. 

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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