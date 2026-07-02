Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 2. júlí 2026 11:37 Í hádegisfréttum verður fjallað um nýtt umræðuskjal Samkeppninseftirlitsins um eldsneytisverð hér á landi. Þar segir meðal annars að ekki sé hægt að fullyrða að hin tímabundna lækkun á virðisaukaskatti sem gekk í gildi í sumarbyrjun hafi skilað sér að fullu til neytenda. Við heyrum einnig í formanni FÍB. Þá segjum við frá að unnið sé að því að smíða nýtt kerfi um ráðstöfun séreignar á húsnæðilán. Nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október og er þá gert ráð fyrir að fólk muni geta kannað í nýju kerfi hvort það eigi inni einhvern rétt. Að auki fjöllum við um áskorun fjögurra náttúruverndarsamtaka sem öll krefjast þess að hvalveiðar verði stöðvaðar sem fyrst. Í sportinu förum við yfir úrslitin á HM og hitum upp fyrir risaleik hjá landsliðinu í körfubolta. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 2. júlí 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Agnes var meira en bara morðingi Innlent Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Innlent Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Innlent Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Erlent Klausturbleikjan fæst ekki lengur Innlent Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Erlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Saka ríkisstjórnina um svik Innlent Fleiri fréttir Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Ein hópuppsögn í júní Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Nemendum mismunað með ósamræmi einkunna Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Eltur og handtekinn í tengslum við innbrot í apótek Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Klausturbleikjan fæst ekki lengur Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Fjórtán ný félög flytja í Mannréttindahúsið Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Lokuðu götu á Ólafsfirði vegna tilkynningar um skotvopn Fylgi Sjálfstæðisflokks ekki meira í sex ár „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Sjá meira