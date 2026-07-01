Kanada tekur þátt í Eurovision Áróra L Davíðsdóttir skrifar 1. júlí 2026 14:06 DARA vann Eurovisionkeppnina í ár með laginu Bangaranga fyrir hönd Búlgaríu. Getty/Christian Bruna Kanada tekur þátt í 71. Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva árið 2027 sem haldin verður í Búlgaríu. Samband evrópskra sjónvarpsstöðva (e. EBU) greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir að Kanada sé fyrst nýrra landa til að taka þátt í Eurovision síðan Ástralía slóst í hóp keppenda árið 2015. Í síðustu viku var greint frá því að CBC/Radio-Canada sjónvarpsstöðin hefði hlotið inngöngu í EBU. Samkvæmt reglum keppninnar hafa meðlimir EBU rétt til þess að taka þátt í keppninni. Áður en umsókn landsins var samþykkt var Kanada einungis áheyrnarmeðlimur. Í tilkynningunni segir að áhugi á Eurovision meðal Kanadamanna sé mikill og að í síðustu keppni hafi Kanada verið í hópi stærstu atkvæðagreiðenda utan Evrópu. Eurovision Eurovision 2027 Kanada Búlgaría Mest lesið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Grætti nánast alla í athöfninni Lífið Krýndur tískukóngur fótboltans Tíska og hönnun Michael Byrne er látinn Bíó og sjónvarp Leikarapar selur í 101 Lífið Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Bíó og sjónvarp Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Lífið Söngvari YMCA látinn Tónlist Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Lífið „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Lífið Fleiri fréttir Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Kominn á toppinn Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Sjá meira