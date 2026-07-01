Lífið

Kanada tekur þátt í Euro­vision

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
DARA vann Eurovisionkeppnina í ár með laginu Bangaranga fyrir hönd Búlgaríu.
DARA vann Eurovisionkeppnina í ár með laginu Bangaranga fyrir hönd Búlgaríu. Getty/Christian Bruna

Kanada tekur þátt í 71. Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva árið 2027 sem haldin verður í Búlgaríu. 

Samband evrópskra sjónvarpsstöðva (e. EBU) greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir að Kanada sé fyrst nýrra landa til að taka þátt í Eurovision síðan Ástralía slóst í hóp keppenda árið 2015. 

Í síðustu viku var greint frá því að CBC/Radio-Canada sjónvarpsstöðin hefði hlotið inngöngu í EBU. Samkvæmt reglum keppninnar hafa meðlimir EBU rétt til þess að taka þátt í keppninni. Áður en umsókn landsins var samþykkt var Kanada einungis áheyrnarmeðlimur.

Í tilkynningunni segir að áhugi á Eurovision meðal Kanadamanna sé mikill og að í síðustu keppni hafi Kanada verið í hópi stærstu atkvæðagreiðenda utan Evrópu.

Eurovision Eurovision 2027 Kanada Búlgaría


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