Vegum lokað og bílar taldir

Töluvert af öryggisráðstöfunum verða gerðar á Vestfjörðum vegna almyrkvans þann 12. ágúst næstkomandi. Til að mynda verður veginum um Bolafjall lokað og fari of margir í átt að Látrabjargi verður veginum lokað.
„Við höfum verið að meta stöðuna með fjölmörgum aðilum og átt marga fundi. Við erum að reyna að átta okkur á því hvar þolmörkin okkar eru hérna á Vestfjörðum,“ segir Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Ísafirði, í Reykjavík síðdegis.
Nokkrir mánuðir eru síðan að allt gistipláss á Vestfjörðum seldist upp og er búist við að mikill fjöldi leggi leið sína til Vestfjarða til að sjá almyrkvann. Hann á að sjást best á vestanverðu landinu.
„Látrabjargið er þannig að maður þarf að keyra á malarvegi og sums staðar er hann mjór og sums staðar er hann hátt yfir sjó, 45 kílómetra frá botni Patreksfjarðar og út á Látrabjargið. Þannig að þetta eru svona ýmsar áskoranir á leiðinni, sama með Bolafjallið, það er malarvegur þarna upp og þetta er náttúrulega bratt og hátt fjall,“ segir Hlynur.
Bæjaryfirvöld í Bolungarvík hafa þegar ákveðið að loka fyrir umferð um Bolafjall og bjóða þess í stað upp á sætaferðir upp fjallið.
Búist er við flestum gestum á sunnanverðum Vestfjörðum á Látrabjargi þar sem almyrkvinn mun sjást hvað best. Hins vegar er ekki mikil þjónusta í boði á veginum sem liggur þangað.
„Við höfum skilgreint fjögur bílastæði sem eru þá með salerni og fólk getur þá lagt á þessum vegkafla hérna og við ætlum að stýra umferðinni þannig að þegar bílar eru komnir upp í ákveðinn fjölda ætlum við að loka veginum,“ segir Hlynur.
„Við höfum nú áætlað að það verði svona tíu til ellefu þúsund bílar sem komast fyrir á þessum fjórum skilgreindu bílastæðum.“
Stórum rútum verður ekki heimilt að aka um veginn til að lágmarka slysahættu. Auk þess sem ráðist hefur verið í öryggisráðstafanir hefur lögreglan fengið aukinn mannafla.
„Það koma mjög margir að þessu og allir mjög viljugir að taka þátt í þeim tilgangi að minnka álagið og vera með gott viðbragð ef eitthvað fer úrskeiðis,“ segir Hlynur.
Alla jafna séu sex lögreglumenn að störfum á hverjum degi á öllum Vestfjörðum en þeim verður fjölgað í sextán. Þá er búið að ráða hjúkrunarfræðinga og lækna á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.