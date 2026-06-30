Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Birgir Olgeirsson skrifar 30. júní 2026 18:01 Elísabet Inga Sigurðardóttir flytur áhorfendum fréttir kvöldsins. vísir Í fréttatíma Sýnar í kvöld verður fjallað um stærstu fíkniefnahaldlagningu Íslandssögunnar. Lögreglan lagði hald á 106 kíló af kókaíni í síðustu viku og sitja níu menn í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Þetta er annað stóra fíkniefnamálið á skömmum tíma en fyrr í mánuðinum var greint frá umfangsmiklu máli tengdu Norrænu. Lögreglan segir eftirspurnina eftir fíkniefnum gríðarlega og að samfélagið þurfi að horfa í eigin barm. Þá verður sagt frá því að Hvalur 8 kom með tíunda hval vertíðarinnar að landi í dag þrátt fyrir hótanir Paul Watson-samtakanna. Skip samtakanna bíður enn utan landhelgi Íslands. Atvinnuráðherra gagnrýnir jafnframt harðlega hegðun starfsmanna Hvals á höfninni og segir fíflaskapinn geta skaðað orðspor Íslands. Í þættinum verður einnig rætt við oddvita Húnabyggðar, sem vonast til þess að orka Blönduvirkjunar nýtist í auknum mæli til atvinnuuppbyggingar á Blönduósi með nýrri byggðalínu. Hann kallar jafnframt eftir því að meira verði virkjað á Blöndusvæðinu sem fyrst. Bjarki Sigurðsson lítur við í einni framsæknustu ísgerð landsins í Eyjafjarðarsveit, þar sem mímósuísinn sló í gegn en Jägermeisterísinn reyndist aðeins of sterkur. Loks verður farið í Suðursveit, þar sem Þórbergssetrið á Hala, fæðingarstað Þórbergs Þórðarsonar, fagnar 20 ára afmæli. Forstöðukona setursins segist bjartsýn á að verk rithöfundarins muni áfram lifa með þjóðinni. Allt þetta og meira til í kvöldfréttum á slaginu 18:30 á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis. Klippa: Kvöldfréttir 30. júní 2026 Kvöldfréttir Mest lesið Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Innlent „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Innlent Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Innlent Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent Fleiri fréttir „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Sjá meira