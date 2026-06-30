Innlent

Stærsta kókaínmál Ís­lands­sögunnar og ráð­herra sakar starfs­menn Hvals um fífla­skap

Birgir Olgeirsson skrifar
Elísabet Inga Sigurðardóttir flytur áhorfendum fréttir kvöldsins.
Elísabet Inga Sigurðardóttir flytur áhorfendum fréttir kvöldsins. vísir

Í fréttatíma Sýnar í kvöld verður fjallað um stærstu fíkniefnahaldlagningu Íslandssögunnar. Lögreglan lagði hald á 106 kíló af kókaíni í síðustu viku og sitja níu menn í gæsluvarðhaldi vegna málsins. 

Þetta er annað stóra fíkniefnamálið á skömmum tíma en fyrr í mánuðinum var greint frá umfangsmiklu máli tengdu Norrænu. Lögreglan segir eftirspurnina eftir fíkniefnum gríðarlega og að samfélagið þurfi að horfa í eigin barm.

Þá verður sagt frá því að Hvalur 8 kom með tíunda hval vertíðarinnar að landi í dag þrátt fyrir hótanir Paul Watson-samtakanna. Skip samtakanna bíður enn utan landhelgi Íslands. Atvinnuráðherra gagnrýnir jafnframt harðlega hegðun starfsmanna Hvals á höfninni og segir fíflaskapinn geta skaðað orðspor Íslands.

Í þættinum verður einnig rætt við oddvita Húnabyggðar, sem vonast til þess að orka Blönduvirkjunar nýtist í auknum mæli til atvinnuuppbyggingar á Blönduósi með nýrri byggðalínu. Hann kallar jafnframt eftir því að meira verði virkjað á Blöndusvæðinu sem fyrst.

Bjarki Sigurðsson lítur við í einni framsæknustu ísgerð landsins í Eyjafjarðarsveit, þar sem mímósuísinn sló í gegn en Jägermeisterísinn reyndist aðeins of sterkur.

Loks verður farið í Suðursveit, þar sem Þórbergssetrið á Hala, fæðingarstað Þórbergs Þórðarsonar, fagnar 20 ára afmæli. Forstöðukona setursins segist bjartsýn á að verk rithöfundarins muni áfram lifa með þjóðinni.

Allt þetta og meira til í kvöldfréttum á slaginu 18:30 á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis. 

Klippa: Kvöldfréttir 30. júní 2026
Kvöldfréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið