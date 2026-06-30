Innlent

Sér Blöndu­ós eflast með byggðalínu og virkjunum

Kristján Már Unnarsson skrifar
Guðmundur Haukur Jakobsson, forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar.
Guðmundur Haukur Jakobsson, forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar. Egill Aðalsteinsson

Oddviti Húnabyggðar vonast til að orka Blönduvirkjunar muni í vaxandi mæli nýtast til atvinnuuppbyggingar á Blönduósi með nýrri byggðalínu. Hann hvetur jafnframt til þess að meira verði virkjað á Blöndusvæðinu sem fyrst.

Við Blönduós er verið að tvöfalda gagnaver Borealis og kalla framkvæmdirnar á allt að tvöhundruð manns í vinnu. Samtímis verða til milli þrjátíu og fjörutíu ný varanleg störf í héraðinu vegna gagnaversins.

Starfsemi þess byggir alfarið á raforku Blönduvirkjunar, sem hefur lengst af verið vannýtt, vegna takmarkaðra flutningslína. Oddvitinn segir það núna horfa til bóta.

„Loksins erum við að sjá fram á það með nýrri byggðalínu, sem á að spennusetja hér 2028-2029, hingað niður eftir, að hér geti orðið raunveruleg uppbygging og með orku úr Blönduvirkjun,“ segir Guðmundur Haukur Jakobsson, forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar.

Úr vélasal Blönduvirkjunar.Einar Árnason

Hann segir að raforka upp á tugi megavatta hafi í reynd verið innilokuð í Blönduvirkjun. Þá orku vill hann sjá nýtast heima í héraði.

„Ég sé það svo fyrir mér að með þessari legu á byggðalínunni að þá breytist þetta. Þetta verður hér bara í rauninni nýr orkuafhendingarstaður af hálfu Landsvirkjunar og hinna orkufyrirtækjanna.“

Séð yfir svæði gagnavers Borealis.Egill Aðalsteinsson

Guðmundur Haukur hvetur til þess að meira verði virkjað.

„Við eigum hér líka orkukosti sem eru tilbúnir í rammaáætlun, sem eru Blönduveitur og Blöndulundur. Þetta eru virkjanakostir sem Landsvirkjun er með. 

Allavega með Blönduveitur þá er ekkert því til fyrirstöðu að þeir fari bara að hefja vinnu við það og koma orkunni sem fyrst í vinnu hingað niður eftir.“

-Þannig að þið viljið láta virkja meira hérna uppi á fjöllum?

„Þetta er þegar raskað svæði og þar eigum við að virkja,“ svarar forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:

Húnabyggð Landsvirkjun Vatnsaflsvirkjanir Gagnaver Orkumál

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