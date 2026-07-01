Leikarapar selur í 101 Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. júlí 2026 10:01 Anna Gunndís og Einar Aðalsteinsson hafa sett íbúð sína í Bergstaðastræti á sölu. Leikarahjónin Anna Gunndís Guðmundsdóttir og Einar Aðalsteinsson hafa sett íbúð sína í Bergstaðastræti á sölu. Er um að ræða 102,9 fermetra íbúð með tveimur stefnherbergjum og marmarabaðherbergi en ásett verð er 88,9 milljónir. Anna Gunndís og Einar hafa komið víða við í leiklistinni, hann sem leikari, sviðshöfundur og söngleikjahöfundur og Anna sem leikkona og handritshöfundur. Þau hafa búið í Bergstaðastrætinu síðastliðin fimm ár og skrifar Anna Gunndís á Facebook að hún eigi eftir að sakna þess mikið að búa þarna. Er um að ræða bjarta og rúmgóða íbúð í miðborginni við Bergstaðastræti 11a. Björt stofa.Esja Tvö svefnherbergi.Esja Sjarmerandi eldhús.Esja Íbúðin er í þessu húsi í Bergstaðastræti 11.Esja Marmarabaðherbergi.Esja Rúmgóðar svalir.Esja Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. Hús og heimili Fasteignamarkaður Mest lesið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Grætti nánast alla í athöfninni Lífið Söngvari YMCA látinn Tónlist Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Lífið „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Lífið Ókunnug mamma ekki sátt með kaupin Tíska og hönnun Leikarapar selur í 101 Lífið Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Lífið samstarf Fann ástina og tók sénsinn í New York Lífið Mormónastjarna kemur út úr skápnum Lífið Fleiri fréttir Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Kominn á toppinn Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Lét drauminn rætast á Ítalíu Syrgja Arnar Atla sem lést 24 ára gamall Nálgast hundrað þúsund fylgjendur á Instagram og rekur sveitahótel Sjá meira