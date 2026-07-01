Lífið

Leikarapar selur í 101

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Anna Gunndís og Einar Aðalsteinsson hafa sett íbúð sína í Bergstaðastræti á sölu.
Anna Gunndís og Einar Aðalsteinsson hafa sett íbúð sína í Bergstaðastræti á sölu.

Leikarahjónin Anna Gunndís Guðmundsdóttir og Einar Aðalsteinsson hafa sett íbúð sína í Bergstaðastræti á sölu. Er um að ræða 102,9 fermetra íbúð með tveimur stefnherbergjum og marmarabaðherbergi en ásett verð er 88,9 milljónir.

Anna Gunndís og Einar hafa komið víða við í leiklistinni, hann sem leikari, sviðshöfundur og söngleikjahöfundur og Anna sem leikkona og handritshöfundur. Þau hafa búið í Bergstaðastrætinu síðastliðin fimm ár og skrifar Anna Gunndís á Facebook að hún eigi eftir að sakna þess mikið að búa þarna. 

Er um að ræða bjarta og rúmgóða íbúð í miðborginni við Bergstaðastræti 11a. 

Björt stofa.Esja
Tvö svefnherbergi.Esja
Sjarmerandi eldhús.Esja
Íbúðin er í þessu húsi í Bergstaðastræti 11.Esja
Marmarabaðherbergi.Esja
Rúmgóðar svalir.Esja

Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. 

Hús og heimili Fasteignamarkaður


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.