„Þetta var ástarpartý aldarinnar í okkar huga,“ segja hin nýgiftu Unnur Elísabet Gunnarsdóttir og Þorgils Helgason sem buðu nánustu vinum og fjölskyldu í glæsilegt brúðkaupi í Sitges á dögunum. Hjúin hafa verið par í tíu ár og áttu mjög erfitt með að halda aftur tárunum á stóra deginum, sem og allir aðrir gestir.
Unnur Elísabet Gunnarsdóttir ber marga hatta og hefur komið víða við í íslensku listasenunni. Hún er leikstjóri, leikkona, dansari, fjöllistakona og nú síðast tónlistarkona en hún samdi einmitt lag til eiginmannsins og flutti á brúðkaupsdaginn.
Þorgils Helgason, sem er viðskiptastjóri hjá Samtökum iðnaðarins og veiðimaður, hafði verið að undirbúa trúlofunina í dágóða stund áður en hann fór á skeljarnar og spilaði matareitrun stórt hlutverk í biðinni.
„Við trúlofuðumst í páskafríi á Tenerife árið 2024. Ég hafði verið með hringinn á mér í nokkurn tíma en alltaf kom lítill ungur maður einhvern veginn í veg fyrir að ég gengi til verks. Síðasta kvöldið á hótelsvölunum opnaðist loksins gluggi og ég fór á skeljarnar.
Upphaflega ætlaði ég þó að biðja Unnar nokkrum árum fyrr þegar við vorum í ferðalagi um Mið-Ameríku. Þá vorum við stödd í Antigua í Gvatemala og ég hafði skipulagt göngu upp á Acatenango-eldfjallið, þar sem við áttum að gista í tjaldi og horfa á virkt eldfjall kasta eldtungum út í nóttina. Þar ætlaði ég að finna hið fullkomna augnablik.
En örlögin höfðu önnur plön. Við fengum bæði rosalega matareitrun sem lagði okkur alveg í rúmið í nokkra daga. Þegar við vorum loksins komin til heilsu var komið að næsta áfangastað og trúlofunin fór á ís, þar til Tenerife fimm árum síðar,“ segir Þorgils.
Blaðamaður ræddi svo nánar við Unni Elísabetu um brúðkaupið.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Það eru tvö ár síðan hann bað mín. Við vissum strax að við vildum halda brúðkaupið í Sitges á Spáni. Við bjuggum þar þegar ég var í meistaranámi fyrir sex árum og urðum algjörlega ástfangin af þessum fallega strandbæ.
Við elskum að ferðast saman og þetta passaði okkur fullkomlega. Við bókuðum staðinn með um eins og hálfs árs fyrirvara og síðan hófst skipulagningin fyrir alvöru.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Vá! Við erum enn þá svífandi á bleiku skýi og eiginlega hálf orðlaus. Þetta var fallegasti dagur sem við höfum upplifað.
Þetta var sannkölluð ástarveisla þar sem fólk hló og grét til skiptis. Þorgils grætti nánast alla í athöfninni. Við vildum hafa daginn mjög persónulegan og fórum með brúðarheit fyrir framan alla gestina.
Bolli Már vinur okkar gaf okkur saman af einstakri hlýju og snilld. Það voru falleg tónlistaratriði, frábær matur og afburðar cava flæddi um allt. Okkur leið smá eins og maður væri staddur í Mamma Mia.
Svo tók við besta partý lífs okkar þar sem fjögurra ára sonur okkar, Arnmundur, keyrði stemninguna í gang fyrir kvöldverðinn og setti tóninn fyrir allt kvöldið.
Voruð þið með einhverja viðburði dagana í kringum brúðkaupið?
Flestir gestirnir komu út á fimmtudeginum og það var dásamlegt að rölta um bæinn og hitta öll þessi góðu og kunnuglegu andlit.
Á föstudeginum fórum við með alla í rútuferð á cava-vínekru Rovellats. Þar tók á móti gestum ískalt verðlaunafreyðivín, óáfengir drykkir og léttur matarsmakksseðill. Lifandi spænsk gítartónlist skapaði einstaka stemningu á meðan við buðum alla velkomna.
Daginn eftir brúðkaupið hittumst við svo á ströndinni í drykk og afslappaða samveru. Upphaflega átti þetta að vera stutt og létt dagskrá en endaði í löngu spjalli, hlátri og smá sötur sem stóð langt fram eftir degi. Veðrið, umhverfið og fólkið gerðu helgina fullkomna.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Já, við vorum ótrúlega samstíga í öllu ferlinu.
Hvað fannst ykkur mikilvægast í skipulaginu?
Að hafa gaman og dekra við gestina okkar. Við skrifuðum persónulegt bréf til allra gestanna, sem varð eitt af því skemmtilegasta við undirbúninginn. Við sátum á ótal kaffihúsum og skrifuðum kortin saman.
Við fórum líka í smakkferð til Sitges tveimur mánuðum fyrir brúðkaupið. Það var dásamleg afsökun til að fara út, smakka matinn, skipuleggja og njóta. Við lögðum mikið upp úr góðu flæði. Við slepptum til dæmis langri myndatöku og tókum aðeins um fimmtán mínútur í brúðkaupsmyndir. Okkur langaði miklu frekar að vera með gestunum okkar.
Við vildum líka að Arnmundur upplifði sig sem stóran hluta af veislunni. Þess vegna hófum við kvöldið á danspartýi fyrir hann. Hann valdi fimm lög og allir dönsuðu með honum. Þetta var eitt af skemmtilegustu augnablikum dagsins. Síðan fór hann alsæll að sofa um hálfníu, sannfærður um að partýið væri búið.
Hvað stendur upp úr?
Það er eiginlega ómögulegt að velja. Vínekran, táraflóð Þorgils, tónlistin, atriðin, fólkið okkar, veislustjórarnir, danspartýið með Arnmundi og svo ræða Millu, sautján ára dóttur okkar, sem grætti allan salinn með fallegum og hjartnæmum orðum.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Við vorum með frábæra vini okkar sem veislustjóra: Berglindi Rafnsdóttur, Ellen Margréti Bæhrenz og Sigþór Stein Ólafsson. Þau stýrðu veislunni af miklum glæsibrag.
Það voru fjölmörg skemmtiatriði, tónlistaratriði og fyndnar ræður enda eigum við einstaklega skemmtilega vini og fjölskyldu. Ég samdi líka lag til Þorgils sem ég flutti fyrir hann við undirleik Arnmundar Ernst.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Hvað við og allir aðrir grétum mikið. Og kannski bara hvað þetta var ótrúlega skemmtilegt og gekk vel upp.
Hvað voru margir gestir?
115 gestir.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn?
Ég fór í vinkonuferð til Barcelona og fann þar fallegt vintage-brúðarsett sem var nákvæmlega það sem ég hafði séð fyrir mér. Það var líka mjög góð afsökun til að fara í útlandaferð með vinkonunum. Við vorum í vikuferð og fundum kjólinn í fyrstu og einu búðinni sem við fórum í á síðasta deginum.
Varstu með fataskipti?
Já, nokkur svona til gamans. Þetta var jú þriggja daga brúðkaup. Vínekrudress, kvölddress, brúðarkjóll, danskjóll fyrir lok kvöldsins og auðvitað bikinídress fyrir stranddaginn á sunnudeginum.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Hafið gaman. Gefið gestunum að borða og drekka um leið og athöfninni lýkur. Kyssist mikið. Verið með fólkinu ykkar, njótið augnabliksins og sleppið takinu á smáatriðunum.
Síðan er áfangastaða-brúðkaup alveg einstaklega skemmtilegt því það skapar svo þétta og góða stemmningu sem skein svo í gegn í andlitum gestanna. Við erum svo glöð að við gátum skapað þessa upplifun fyrir vini okkar og fjölskyldu.
Hvernig er tilfinningin að lenda eftir svona veislu?
Við erum fyrst og fremst ótrúlega þakklát fyrir fólkið okkar. Við áttum okkur enn betur á því hvað við erum rík af góðum vinum og fjölskyldu. Þetta var ástarpartý aldarinnar í okkar huga.