Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Birgir Olgeirsson skrifar 29. júní 2026 12:54 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir Ísland standa sterkar að vígi nú en þegar síðast var rætt um aðild að Evrópusambandinu í kjölfar bankahrunsins. Vilhelm Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra varar Evrópusambandið við hugmyndum um að ný aðildarríki þurfi að bíða eftir fullum atkvæðis- og neitunarvaldsrétti eftir inngöngu í sambandið. Þetta kemur fram í viðtali Þorgerðar við Euractiv, evrópskan fréttamiðil sem sérhæfir sig í umfjöllun um Evrópusambandið, stjórnmál í Brussel og stefnumótun í Evrópu. Greinina skrifar Magnus Lund Nielsen, stjórnmálablaðamaður Euractiv í Brussel. Í greininni er fjallað um vaxandi umræðu innan Evrópusambandsins um hvort ný aðildarríki eigi að sæta eins konar reynslutíma áður en þau fá full réttindi innan sambandsins. Slíkt gæti til dæmis takmarkað möguleika nýrra ríkja til að beita neitunarvaldi í viðkvæmum málum, svo sem skattamálum og utanríkismálum. Þorgerður segir Evrópusambandið þurfa að fara varlega í þeim efnum. Slíkir skilmálar gætu gert aðild að sambandinu minna aðlaðandi fyrir ríki sem íhuga inngöngu. Hún segist þó skilja af hverju umræðan sé komin upp innan sambandsins. Þar vegi þungt reynslan af Ungverjalandi, sem hefur ítrekað beitt neitunarvaldi sínu í viðkvæmum málum, meðal annars vegna stuðnings við Úkraínu. Þorgerður Katrín segir efnahagsmálin meðal sterkustu raka fyrir því að Ísland ræði aðild að Evrópusambandinu að nýju. Hún segir háa vexti og verðbólgu vega þungt í þeirri umræðu.Vísir/Lýður Valberg Ísland gengur til þjóðaratkvæðis 29. ágúst um hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Verði samið um aðild yrði sá samningur svo borinn sérstaklega undir þjóðina síðar. Þorgerður segir stöðu Íslands nú aðra en þegar síðast var reynt að semja um aðild, í kjölfar bankahrunsins. Ísland standi sterkar að vígi og Evrópusambandið hafi sjálft ríka hagsmuni af því að sýna að stækkun sambandsins snúist ekki aðeins um austur- og suðausturhluta Evrópu. Í viðtalinu segir Þorgerður efnahagsmálin vera meðal sterkustu raka fyrir aðild. Ísland búi við háa vexti og verðbólgu og að aðild að Evrópusambandinu, og síðar upptaka evru, gæti aukið efnahagslegan stöðugleika fyrir íslensk heimili. Hún leggur jafnframt áherslu á að aukinn áhugi Íslands á Evrópusambandinu þýði ekki að Ísland sé að snúa baki við Bandaríkjunum. Bandaríkin verði áfram mikilvægur bandamaður Íslands, en íslensk stjórnvöld séu, líkt og önnur ríki, að styrkja fleiri stoðir í utanríkis- og öryggismálum. Utanríkismál Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Bandaríkin Mest lesið „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent Fleiri fréttir Fær ekki áheyrn í Hæstarrétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Sjá meira