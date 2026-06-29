Innlent

Þor­gerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum

Birgir Olgeirsson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir Ísland standa sterkar að vígi nú en þegar síðast var rætt um aðild að Evrópusambandinu í kjölfar bankahrunsins.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir Ísland standa sterkar að vígi nú en þegar síðast var rætt um aðild að Evrópusambandinu í kjölfar bankahrunsins. Vilhelm

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra varar Evrópusambandið við hugmyndum um að ný aðildarríki þurfi að bíða eftir fullum atkvæðis- og neitunarvaldsrétti eftir inngöngu í sambandið.

Þetta kemur fram í viðtali Þorgerðar við Euractiv, evrópskan fréttamiðil sem sérhæfir sig í umfjöllun um Evrópusambandið, stjórnmál í Brussel og stefnumótun í Evrópu. Greinina skrifar Magnus Lund Nielsen, stjórnmálablaðamaður Euractiv í Brussel.

Í greininni er fjallað um vaxandi umræðu innan Evrópusambandsins um hvort ný aðildarríki eigi að sæta eins konar reynslutíma áður en þau fá full réttindi innan sambandsins. Slíkt gæti til dæmis takmarkað möguleika nýrra ríkja til að beita neitunarvaldi í viðkvæmum málum, svo sem skattamálum og utanríkismálum.

Þorgerður segir Evrópusambandið þurfa að fara varlega í þeim efnum. Slíkir skilmálar gætu gert aðild að sambandinu minna aðlaðandi fyrir ríki sem íhuga inngöngu.

Hún segist þó skilja af hverju umræðan sé komin upp innan sambandsins. Þar vegi þungt reynslan af Ungverjalandi, sem hefur ítrekað beitt neitunarvaldi sínu í viðkvæmum málum, meðal annars vegna stuðnings við Úkraínu.

Þorgerður Katrín segir efnahagsmálin meðal sterkustu raka fyrir því að Ísland ræði aðild að Evrópusambandinu að nýju. Hún segir háa vexti og verðbólgu vega þungt í þeirri umræðu.Vísir/Lýður Valberg

Ísland gengur til þjóðaratkvæðis 29. ágúst um hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Verði samið um aðild yrði sá samningur svo borinn sérstaklega undir þjóðina síðar.

Þorgerður segir stöðu Íslands nú aðra en þegar síðast var reynt að semja um aðild, í kjölfar bankahrunsins. Ísland standi sterkar að vígi og Evrópusambandið hafi sjálft ríka hagsmuni af því að sýna að stækkun sambandsins snúist ekki aðeins um austur- og suðausturhluta Evrópu.

Í viðtalinu segir Þorgerður efnahagsmálin vera meðal sterkustu raka fyrir aðild. Ísland búi við háa vexti og verðbólgu og að aðild að Evrópusambandinu, og síðar upptaka evru, gæti aukið efnahagslegan stöðugleika fyrir íslensk heimili.

Hún leggur jafnframt áherslu á að aukinn áhugi Íslands á Evrópusambandinu þýði ekki að Ísland sé að snúa baki við Bandaríkjunum. Bandaríkin verði áfram mikilvægur bandamaður Íslands, en íslensk stjórnvöld séu, líkt og önnur ríki, að styrkja fleiri stoðir í utanríkis- og öryggismálum.

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