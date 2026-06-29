Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Atli Ísleifsson skrifar 29. júní 2026 10:28 Brúin var byggð árið 1947 og burðarþolið hefur minnkað í áranna rás. Vegagerðin Vegagerðin hefur ákveðið að fresta frekari viðhaldsvinnu á brúnni yfir Jökulsá á Fjöllum til 17. ágúst og verða því engar lokanir á brúnni í sumar. Mikil úrkoma hefur tafið framkvæmdir, meðal annars málun brúarinnar. Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar. Það er segir að viðhaldsvinna við brúna hafi hafist 26. maí og upphaflega áætlað að henni lyki 16. júní. „Mikil vætutíð hefur hins vegar tafið framkvæmdina og því hefur verið ákveðið að fresta frekari viðgerðum þar til mesta sumarumferðin er yfirstaðin. Brúin var byggð árið 1947 og burðarþolið hefur minnkað í áranna rás. Ryðmyndun í köplum er orðin nokkur og því er afar mikilvægt að stöðva þá þróun með því að klára þessa vinnu sem fyrst. Umferðartakmarkanir taka gildi að nýju 17. ágúst Umferðartakmarkanir voru settar meðan á viðgerðum stóð. Þessar takmarkanir munu taka gildi að nýju mánudaginn 17. ágúst. Ef það helst þurrt verður unnið alla virka daga frá klukkan 8:00 á morgnana til klukkan 19:00 á kvöldin. Opið verður fyrir umferð á eftirfarandi tímum dags: 09:45 – 10:15 12:00 – 13:00 14:45 – 15:15 16:45 – 17:15 Lokanir ættu ekki að hafa mikil áhrif á neyðarflutninga þar sem unnt verður að opna fyrir umferð um brúna með skömmum fyrirvara ef aðstæður krefjast,“ segir á vef Vegagerðarinnar. Norðurþing Vegagerð Umferð Samgöngumál Mest lesið Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent „Það koma bara færri“ Innlent Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Fleiri fréttir Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Forsetinn og borgarstjórinn í Sprengisandi Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni Sjá meira