Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. júní 2026 10:39 Sundhópurinn Valkyrjurnar voru fyrstar Íslendinga til að synda Catalina sundið í Los Angeles. Aðsend „Tilfinningin að koma í land og klára þetta sund er ótrúlega mögnuð og á sama tíma er spennufallið mikið. Maður var búinn að hlakka til þessa sunds í langan tíma og hafa mikið fyrir æfingum, það er óneitanlega frábært að klára svona verkefni sem heild,“ segir María Fanndal Birkisdóttir sem tilheyrir sjósundshópnum Valkyrkjunum og var að klára hið margfræga Catalina sund. Straumur og öldugangur Aðfaranótt 24. júní urður Valkyrjurnar fyrstar Íslendinga til að synda Catalina sundið Catalina er eyja vestur af Los Angeles í Kaliforníu og synt er frá eyjunni til Los Angeles. Tíminn sem sundið tók var tólf klukkustundir og 34 mínútur. Blaðamaður ræddi við Maríu um þessa ógleymanlegu upplifun. „Þetta var mikil áskorun og ekki síst vegna þess að maður veit í raun aldrei nákvæmlega hvernig aðstæður verða í ókunnugum aðstæðum. Við þurftum að sigrast á straumi og öldugangi og það er afrek út af fyrir sig,“ segir María en aðstæður voru krefjandi og tóku á, bæði andlega og líkamlega. Allar syntu þær af miklum krafti og seiglu og kláruðu hvern sundlegg með glæsibrag. Sundkonurnar Berglind Valdimarsdóttir, María Fanndal Birkisdóttir, Steinunn Skúladóttir, Elín Viðarsdóttir, Ásta Þóra Ólafsdóttir og Þórhalla Gunnarsdóttir. Aðsend Sundkonurnar heita Berglind Valdimarsdóttir, María Fanndal Birkisdóttir, Steinunn Skúladóttir, Elín Viðarsdóttir, Ásta Þóra Ólafsdóttir og Þórhalla Gunnarsdóttir. Fyrirliði liðsins var Iðunn Ása Óladóttir en þær æfa mikið saman heima á Íslandi í Garpasundi Breiðabliks. Gott að vita ekki af hákörlum fyrr en eftir á Samferða þeim voru bæði höfrungar og meira segja hákarlar á tímabili og ýmislegt annað spennandi sem sást í sjónum. María segir að hún hafi í það minnsta ekki vitað af hákörlum fyrr en eftir á, blessunarlega. „Auðvitað sér maður ýmislegt í sjónum og vatnið var ansi tært. Höfrungar eru í flestum tilfellum ekki hættulegir og hópurinn sem var með okkur var búinn að láta okkur vita að þeir væru forvitnir og myndu líklega koma til að sjá hvað væri eiginlega í gangi. Ein í hópnum sá hákarlaugga en það hefur bara einu sinni í sögu sundsins orðið hákarlaárás þannig það er afar sjaldgæft.“ Sundkonurnar nutu sín í botn.Aðsend Það er heilmikill undirbúningur sem fer í það að taka þátt í svona sundi. „Við erum flestar mjög vanar sjósundi og erum á reglulegum sjósundsæfingum á Íslandi. Ég og ein önnur úr hópnum höfðum áður synt Ermasundið sem var líka rosalega krefjandi.“ Fengu ýmis ráð frá sálfræðingum Hún segir sömuleiðis ýmislegt hægt að gera til að undirbúa sig andlega og þjálfa hausinn fyrir svona áskorun. „Það er ýmislegt sem hægt er að gera. Sumir raula eitthvað gott lag þegar sundið verður krefjandi eða hugsa um eitthvað skemmtilegt sem er framundan til dæmis, því þú finnur auðvitað hjá þér að þú vilt ekki vera manneskjan sem klikkar í hópnum. Fyrir Ermasundið fórum við tvær og hittum tvo sálfræðinga sem fóru með okkur yfir það hvernig við gætum gripið inn í ef hugurinn færi á flug. Við notuðum það sem við lærðum frá þeim núna og fórum yfir öll ráðin með þeim sem voru óvanari. Það er líka rosalegur kraftur í því að styðja hver aðra og tala saman.“ Stelpurnar fengu góðan stuðning frá teyminu.Aðsend Gaman að vera fyrstar Íslendinga Hópurinn synti einnig annað krefjandi sundi í ferðinni, eða frá Alcatraz yfir til San Francisco. „Við ákváðum að gera það fyrir Catalina sundið og það var rosalega skemmtilegt og góður undirbúningur. Sú sundleið var um 4,8 kílómetrar en þar voru mjög sterkir straumar auk öldugangs sem gerði sundið mjög krefjandi.“ Eftir að hafa lokið við bæði sundin náðu stelpurnar aðeins að lenda og njóta sólarinnar í Kaliforníu en þær lentu svo á Íslandi í gærmorgun. „Við áttum nokkra góða daga í San Fransisco og Los Angeles þar sem við fórum í skoðanaferðir og nutum lífsins sem var frábært.“ Kraftmikill og flottur hópur!Aðsend Þessar kraftmiklu konur eru sannarlega óhræddar að ögra sér og segist María finna með aldrinum að hún sæki meira í áskorun. „Ég hef fundið fyrir því síðastliðin ár og veit ekki almennilega hvaðan það kemur en þessi hópur er líka bara svo styðjandi. Það hvetur mann til að ögra sér og fara lengra en maður hélt að maður gæti. Við höfum gaman að áskorunum og erum bara hörkuflottar sundkonur. Það var líka mjög gaman að gera eitthvað sem enginn Íslendingur hefur gert áður,“ segir María glöð í bragði að lokum. 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