Eiginmaður poppstjörnunnar Páls Óskars, Edgar Antonio Luena Angarita, átti afmæli síðasta föstudag, þann 26. júní, en í stað þess að dagurinn snerist um ekkert nema gleði og hamingju fylgdust þeir Páll og Antonio með fréttum af fjölskyldu Antonio, sem býr í Venesúela. Þar hefur tala látinna hækkað sífellt síðustu sólarhringa í kjölfar tveggja stórra jarðskjálfta í síðustu viku sem lögðu Suður-Ameríkuþjóðina í rúst.
Í færslu sem Páll Óskar Hjálmtýrsson birti í dag á Facebook-síðu sinni lýsir hann því hvernig „sumir dagar geti verið erfiðir, krefjandi og fullir af þversögnum“ en afmælisdagur eiginmanns hans, Antonio, síðasta föstudag hafi litast af hamförum hinum megin í heiminum.
„Antonio, maðurinn minn, átti afmæli föstudaginn 26. júní og við áttum dásamlega stund á Flateyri þar sem við fengum að aðstoða bæjarbúana við að mála regnbogafána á bæjarhátíð,“ skrifar Páll. Hann sagðist í samtali við blaðamann fréttastofu ekki hafa neinu að bæta við færsluna en gaf góðfúslegt leyfi fyrir því að vitnað væri í hana.
Á sama tíma hafi þeir fylgst grannt með fréttum af fjölskyldu Antonio á milli vonar og ótta en fjölda fólks er enn saknað eftir jarðskjálftana tvo sem riðu yfir í vikunni og mældust 7,2 og 7,5 að stærð. Þetta eru af mörgum taldar einar hryllilegustu náttúruhamfarir sem skollið hafa á venesúelsku þjóðinni í yfir hundrað ár.
„Það gekk illa að ná sambandi við fjölskyldu Antonios og við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina,“ skrifar Páll en bætir svo við seinna í færslunni að „til allrar hamingju er fjölskylda Antonios heil á húfi og húsin þeirra standa enn. Það sama verður ekki sagt um aðra sem fjölskyldan þekkir“.
Hann lýsir því jafnframt hvernig hann hafi verið á „fleygiferð“ um landið frá fimmtudegi til laugardags og troðið upp í Hveragerði, Flateyri og Borgarnesi en að þessi gigg um helgina hafi bjargað geðheilsu þeirra beggja.
„Hér fékk ég að finna það á eigin skinni að tónlist er drottning listanna. Hún getur í alvörunni lyft andanum og sálartetrinu jafnvel undir svona krefjandi kringumstæðum. Þótt ég sé ekki í neinu stuði til að stíga á svið, þá gerist einhver galdur um leið og ég fæ míkrófón í hendurnar og finn orkuna frá áhorfendunum,“ skrifar Páll og nýtir tækifærið til að þakka áhorfendum sínum fyrir „að hafa lyft geði mínu alla helgina“.
Þá vekur hann athygli á því að hamfarirnar í Venesúela hafi dunið á almennum borgurum í kjölfar annarra hamfara.
„Þær hamfarir eru af mannavöldum. Stjórnvöld í Venesúela gera ekki baun til að hjálpa neinum. Þvert á móti koma þau í veg fyrir hjálparstarf almennra borgara. Þú last rétt. Venjulegt fólk er að reyna að lyfta steinsteypu með berum höndum af samborgurum sínum, því það berst engin hjálp frá þeirra eigin yfirvöldum,“ skrifar Páll og tekur fram að alþjóðasamtök hafi verið fyrr mætt á svæðið en venesúelsk yfirvöld.
„Skiljið þið núna hvers vegna 7 milljónir íbúa hafa kosið að flýja Venesúela á undanförnum árum?“
Hann biðlar til allra þeirra sem lesa pistilinn að styrkja hjálparsamtök á borð við Rauða krossinn og Unicef. Það sé til dæmis hægt að styrkja Unicef um þrjú þúsund krónur með því að hringja í 907-3016.
„Sýnið kærleika í verki, takk.“
Páll Óskar Hjálmtýsson, poppgoðsögn Íslands, er trúlofaður. Hann greindi tónleikagestum frá því á aðventutónleikum um helgina og sagðist hlakka til fyrstu jólanna með ástinni sinni.