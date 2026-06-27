„Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Smári Jökull Jónsson skrifar 27. júní 2026 13:43 Landhelgisgæslan er í startholunum ef skip Paul Watson mætir til Íslands. Vísir/Vilhelm/Getty Landhelgisgæslan er í viðbragðsstöðu vegna mögulegrar komu skipsins Bandero til Íslands. Í myndbandi sem birt var á Facebooksíðu samtaka Paul Watson í gær segir hann að allt verði gert til að koma í veg fyrir að veiddir verði hvalir á meðan samtökin eru á Íslandi. Í myndbandinu sem birt var í gær sést hvar Paul Watson fer um borð í skipið Bandero og heilsar upp á áhafnarmeðlimi. Í færslu á Facebooksíðu samtakanna Captain Paul Watson Foundation segir að Bandero sé á leið til Íslands til að takast á við hvalveiðar Kristjáns Loftssonar. „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann,“ segir í færslunni og jafnframt að sex hvalir hafi verið veiddir það sem af er hvalveiðitímabilinu. Í myndbandinu sést Watson ræða við fólk um borð í Bandero þar sem hann segir að um sé að ræða stórkostlega ferð. „Við þurfum að gera allt sem við getum til að sjá til þess að þeir drepi enga hvali á meðan við erum þarna,“ segir Watson jafnframt. Gæslan átt samskipti við ríkislögreglustjóra vegna málsins Ekki er ljóst hvenær Bandero kemur í íslenska lögsögu og í myndbandinu er ekki tekið fram hvaðan það siglir. Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson samskiptastjóri Landhelgisgæslunnar að gæslan hafi verið í samskiptum við embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins og hafi fylgst með því sem greint hefur verið frá á samfélagsmiðlum. Gæslan muni bregðast við ef tilefni gefst og sérstaklega ef lífi og heilsu fólks sé ógnað. Í síðasta mánuði boðaði stofnun Paul Watson til aðgerðar 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerðasinnar sökktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Hvalveiðar Dýr Hvalir Mest lesið Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Erlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Fleiri fréttir Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Sjá meira