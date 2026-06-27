Innlent

„Þegar við komum til Ís­lands munum við stöðva hann“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Landhelgisgæslan er í startholunum ef skip Paul Watson mætir til Íslands.
Landhelgisgæslan er í startholunum ef skip Paul Watson mætir til Íslands. Vísir/Vilhelm/Getty

Landhelgisgæslan er í viðbragðsstöðu vegna mögulegrar komu skipsins Bandero til Íslands. Í myndbandi sem birt var á Facebooksíðu samtaka Paul Watson í gær segir hann að allt verði gert til að koma í veg fyrir að veiddir verði hvalir á meðan samtökin eru á Íslandi.

Í myndbandinu sem birt var í gær sést hvar Paul Watson fer um borð í skipið Bandero og heilsar upp á áhafnarmeðlimi. Í færslu á Facebooksíðu samtakanna Captain Paul Watson Foundation segir að Bandero sé á leið til Íslands til að takast á við hvalveiðar Kristjáns Loftssonar.

„Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann,“ segir í færslunni og jafnframt að sex hvalir hafi verið veiddir það sem af er hvalveiðitímabilinu.

Í myndbandinu sést Watson ræða við fólk um borð í Bandero þar sem hann segir að um sé að ræða stórkostlega ferð.

„Við þurfum að gera allt sem við getum til að sjá til þess að þeir drepi enga hvali á meðan við erum þarna,“ segir Watson jafnframt.

Gæslan átt samskipti við ríkislögreglustjóra vegna málsins

Ekki er ljóst hvenær Bandero kemur í íslenska lögsögu og í myndbandinu er ekki tekið fram hvaðan það siglir.

Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson samskiptastjóri Landhelgisgæslunnar að gæslan hafi verið í samskiptum við embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins og hafi fylgst með því sem greint hefur verið frá á samfélagsmiðlum. 

Gæslan muni bregðast við ef tilefni gefst og sérstaklega ef lífi og heilsu fólks sé ógnað.

Í síðasta mánuði boðaði stofnun Paul Watson til aðgerðar 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerðasinnar sökktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkurhöfn árið 1986.

Hvalveiðar Dýr Hvalir

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