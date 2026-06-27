Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Lovísa Arnardóttir skrifar 27. júní 2026 07:20 Ekki kemur fram hvernig runna er um að ræða eða hvar maðurinn var handtekinn. Vísir/Vilhelm Einn var handtekinn í nótt í Kópavogi eða Breiðholti eftir að hafa ógnað börnum með hníf og reynt að ræna þau hlaupahjóli. Fram kemur í dagbók lögreglu að þessi einstaklingur hafi verið í mjög annarlegu ástandi. Þá var einnig í Breiðholti eða Kópavogi tilkynnt um einn sem var að stunda sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Lögregla fór á vettvang til að rannsaka málið samkvæmt dagbók en ekki kemur fram hvort einstaklingurinn hafi fundist eða hvort hann hafi verið handtekinn. Alls gistu átta í fangageymslum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Það kemur fram í dagbók lögreglunnar. Þar kemur einnig fram að tilkynnt hafi verið um innbrot í geymslu í heimahúsi og að tilkynnt hafi verið um þjófnað á hjóli við heimahús. Sá sem reyndi að stela hjólinu hafi verið með vopn á sér og í annarlegu ástandi. Þá óskuðu starfsmenn veitingastaðar eftir aðstoð vegna hóps sem var þar að borða. Allir nema einn yfirgáfu veitingastaðinn sem gat ekki borgað reikninginn. Fram kemur í dagbók að málið sé til rannsóknar hjá lögreglunni. Þá var tilkynnt um hávaða í tveimur partíum og nokkrir ökumenn handteknir vegna gruns um akstur undir áhrifum vímuefna víða um höfuðborgarsvæðið. Lögreglumál Kópavogur Reykjavík Mest lesið Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Innlent Verðhækkanirnar vonbrigði Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Innlent Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Innlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Sjá meira