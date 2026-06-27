Innlent

Til­kynnt um ein­stak­ling að stunda sjálfs­fróun í runna

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ekki kemur fram hvernig runna er um að ræða eða hvar maðurinn var handtekinn.
Ekki kemur fram hvernig runna er um að ræða eða hvar maðurinn var handtekinn. Vísir/Vilhelm

Einn var handtekinn í nótt í Kópavogi eða Breiðholti eftir að hafa ógnað börnum með hníf og reynt að ræna þau hlaupahjóli. Fram kemur í dagbók lögreglu að þessi einstaklingur hafi verið í mjög annarlegu ástandi.

Þá var einnig í Breiðholti eða Kópavogi tilkynnt um einn sem var að stunda sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Lögregla fór á vettvang til að rannsaka málið samkvæmt dagbók en ekki kemur fram hvort einstaklingurinn hafi fundist eða hvort hann hafi verið handtekinn.

Alls gistu átta í fangageymslum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Það kemur fram í dagbók lögreglunnar. Þar kemur einnig fram að tilkynnt hafi verið um innbrot í geymslu í heimahúsi og að tilkynnt hafi verið um þjófnað á hjóli við heimahús. Sá sem reyndi að stela hjólinu hafi verið með vopn á sér og í annarlegu ástandi.

Þá óskuðu starfsmenn veitingastaðar eftir aðstoð vegna hóps sem var þar að borða. Allir nema einn yfirgáfu veitingastaðinn sem gat ekki borgað reikninginn. Fram kemur í dagbók að málið sé til rannsóknar hjá lögreglunni.

Þá var tilkynnt um hávaða í tveimur partíum og nokkrir ökumenn handteknir vegna gruns um akstur undir áhrifum vímuefna víða um höfuðborgarsvæðið.

Lögreglumál Kópavogur Reykjavík

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