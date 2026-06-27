Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Birgir Olgeirsson skrifar 27. júní 2026 07:33 Reykjavíkurborg segir ljósastýringu ekki fullnýtta þótt flest umferðarljós séu tengd miðlægu kerfi og stýrð með skynjurum. Friðjón segir að þetta eigi að bæta. Vísir/Einar og Anton Brink Ljósastýring á höfuðborgarsvæðinu er ekki fullnýtt þrátt fyrir að flest umferðarljós séu tengd miðlægu kerfi. Nýr meirihluti vill flýta innleiðingu snjallra ljósastýringa á fyrsta ári sínu. Á höfuðborgarsvæðinu eru 215 umferðarljós. Flest eru tengd miðlægri stýritölvu og stýrð með skynjurum sem greina umferð og kalla eftir grænu ljósi. Þannig á græni tíminn að nýtast betur, ljós á sömu leið að vinna saman og hægt að veita Strætó og neyðarbílum forgang. Ljósastýringin var tekin fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í vikunni. Þar kom fram að kerfið væri tæknilega komið nokkuð langt, en möguleikar þess ekki fullnýttir. Gamall búnaður hægi á endurbótum. Í kynningu borgarinnar kemur fram að 80 prósent ljósanna séu tengd stýritölvu, 85 prósent umferðarstýrð og um 2.100 skynjarar tengdir kerfinu. Vilja gera þetta á fyrsta árinu Friðjón Friðjónsson, varaformaður umhverfis- og skipulagsráðs, segir nýjan meirihluta ætla að setja málið í forgang. „Við vorum auðvitað með það á verkefnalistanum hjá okkur að við ætlum að flýta innleiðingu snjallra ljósastýringa um alla borg og gera það á fyrsta árinu,“ segir Friðjón. Friðjón Friðjónsson, varaformaður umhverfis- og skipulagsráðs, segir nýjan meirihluta vilja flýta innleiðingu snjallra ljósastýringa um alla borg á fyrsta ári sínu.Vilhelm Hann segir verkefnið ekki aðeins snúast um nýja tækni heldur líka fjármagn og fólk. „Við trúum því að þetta sé verkefni sem er hægt að ná á frekar skömmum tíma en til þess þurfum við auðvitað að forgangsraða peningum og starfsafli,“ segir hann. Í minnisblaði sem kynnt var fyrir umhverfis- og skipulagsráði í vikunni kemur fram að 47 stjórnkassar í Reykjavík séu komnir yfir áætlaðan líftíma. Ekki er lengur hægt að panta varahluti í 92 stjórnkassa sem eru enn í rekstri og 58 þeirra eru ekki lengur sendanlegir í viðgerð. Ef slíkur búnaður bilar alvarlega getur tekið þrjá til fjóra mánuði að fá nýjan stjórnkassa, auk nokkurra vikna í forritun og uppsetningu. Höfðabakki dæmi um stöðuna Höfðabakki er eitt skýrasta dæmið um endurnýjunarþörfina. Þar hafa framkvæmdir við umferðarljós og gönguleiðir staðið frá því í júní í fyrra. Endurnýjuð eru umferðarljós á fimm gatnamótum; við Stórhöfða, Dvergshöfða, Bíldshöfða, Vesturlandsveg og Bæjarháls. Samhliða er verið að bæta gönguleiðir, breikka miðeyjar og laga lýsingu. Í kynningu borgarinnar kemur fram að búnaðurinn á Höfðabakka hafi verið þrjátíu ára gamall. Framkvæmdirnar hafa valdið töfum, sérstaklega við Höfðabakka og Bæjarháls, þar sem íbúar hafa kvartað undan löngum röðum á annatímum. Borgin segir breytingarnar hluta af stærri endurbótum sem eigi að bæta öryggi gangandi og hjólandi og gera ljósastýringuna sveigjanlegri. Friðjón segir að árangurinn eigi að koma í ljós á næstu vikum. „Það var verið að tengja núna á Höfðabakkanum í þessari viku síðustu ljósin þannig að við eigum að ná betra flæði og betri stýringu þar til dæmis núna á næstu vikum. Svo sjáum við bara til hvernig það reynist og ef það er ekki ásættanlegt fyrir okkur, þá förum við í frekari aðgerðir,“ segir Friðjón. Að framkvæmdum loknum á að vera hægt að virkja rauntímastýringu á öllum ljósum á Höfðabakka milli Stórhöfða og Bæjarháls. Þar eiga radarskynjarar að lesa umferðarflæði og láta ljósin laga sig að stöðunni hverju sinni. Reykjavík glími við meiri vanda en sambærilegar borgir Friðjón segir markmiðið vera að bæta flæði fyrir alla vegfarendur, ekki aðeins bílaumferð. „Það sem við erum að reyna að gera er að bæta flæði umferðar, hvernig svo sem það er, hvort sem það er gangandi, hjólandi eða akandi, þannig að fólk komist leiðar sinnar hraðar heldur en hingað til,“ segir hann. Hann segir gögn sýna að Reykjavík glími við meiri umferðarvanda en sambærilegar borgir á Norðurlöndum og stærri borgir víða í Evrópu. „Við viljum auðvitað bara komast undir það mark að 42 prósent af umferðinni er í vanda á hverjum degi,“ segir Friðjón. Samgöngumál Tengdar fréttir Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Það er ekki nóg að keyra á sextíu kílómetra hraða á Sæbraut til að ná lenda aldrei á rauðu ljósi, eða ná hinni svokölluðu grænu bylgju. Það er ekki einu sinni endilega nóg að keyra á 58 kílómetra hraða, þótt ljósastýringin sé miðuð við þann hraða. Þetta kom í ljós þegar fréttastofa prófaði hina aldagömlu Sæbrautarkenningu. 12. júní 2026 19:26 Mest lesið Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Innlent Verðhækkanirnar vonbrigði Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Innlent Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Innlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Sjá meira