Lét drauminn rætast á Ítalíu

„Þetta gerist þegar þú ert ekki að leita,“ segir Svana Símonardóttir sem fann draumahúsið sitt á Ítalíu í fyrra. Að koma í húsið var í fyrstu eins og að stíga í tímavél og ferðast beint aftur til ársins 1970. Kominn var tími á endurbætur sem Svana og eiginmaður hennar Ríkarð réðust í.
„Það var bara eins og einhver hefði labbað út,“ útskýrir Svana. „Við keyptum húsið í ágúst og erum búin að vinna í að gera það upp síðan.“
Svana segir þau hafa sett í fyrsta sæti í endurbótunum „að halda í þennan ítalska sjarma.“
Húsið er staðsett í Piedmont-héraði á Ítalíu, í fjallsfæti Alpanna, rétt við smábæ sem heitir Acqui Terme. Svana hafði lengi skimað eftir húsi til að kaupa á Ítalíu en það var ekki fyrr en hún var við það að gefast upp sem draumahúsið kom til hennar. Svana segir að það hafi einfaldlega birst.
„Við vorum nýkomin heim frá Ítalíu þar sem við vorum næstum því búin að bjóða í hús. Við vorum búin að vera heima í tvo daga þegar húsið bara hoppaði upp!“
Svana vissi strax að þetta væri húsið.
„Ég sagði bara við manninn minn: Þú verður að fara út! Þú býður í þetta hús.“
Svana hafði samband við fasteignasalann en það var þegar par sem komið var á fremsta hlunn með að bjóða í húsið. Það stóð ekki á svörum:
„Ég ætla að bjóða núna. Maðurinn minn kemur á morgun.“
Það fór svo að tilboð var lagt inn á föstudegi og samþykkt daginn eftir. Síðan leið einn og hálfur mánuður þar til Svana fékk loks að sjá húsið. Að öðrum kostum ólöstuðum er útsýnið úr húsinu engu líkt.
„Við urðum ástfangin af Ítalíu fyrir tíu árum og ákváðum að kaupa okkur hús einn daginn.“
Húsið var bókstaflega eins og tímahylki sem færði Svönu og manninn hennar hálfa öld aftur í tímann. Allt það helsta mátti enn finna þar, föt, húsgögn og geymsludraslið.
Vinafólk Svönu hefur núna einnig heillast af Ítalíu og hafa þau fjárfest í öðru húsi með þeim þar sem endurbætur eru að fara í gang. Svana hvetur þau sem hafa áhuga á að fylgjast með ferlinu til að fylgja sér á Instagram, @svanasimonardottir.
Svana segir viðtökur heimafólks hafa verið hlýjar og góðar. Þetta sé pínulítill bær þar sem allir þekki alla og nágrannar birtist með nýbökuð brauð og kirsuber af trjánum. Síðan hafi þau hjónin vingast við manninn sem upprunalega gerði úttekt á húsinu við kaupin og konu hans. Hann hafi í kjölfarið séð um byggingarstjórn yfir endurbótunum hússins og er í dag vingott með þeim hjónum.
Það er ekki auðsótt að gera upp hús á svæðinu þar sem landslag vínekra í héraðinu er UNESCO-verndað. Þá gilda einnig takmarkanir í gamla bænum sjálfum en sögu hans má rekja auðveldlega aftur á miðaldir og fornminjar má rekja allt aftur til tíma Rómverja þegar bærinn varð þekkt heilsulind. Byggð voru upp mikil baðhýsi og fólk kom víða að til að upplifa hin heitu böð Acqui Terme, en nafn bæjarins vísar einmitt til hinna heitu baða.
Húsið er nú orðið hluti af fjölskyldu Svönu.
„Það eru bara skemmtilegar tilviljanir sem réðu þessu,“ segir Svana en hún reynir nú að eyða öllum sínum frítíma þar: sumarfríi, jólum, áramótum og páskum.