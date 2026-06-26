Farþegum og leiðsögumönnum um borð í hvalaskoðunarskipi Eldingar varð hverft við þegar við þeim blasti dauð langreyður í eftirdragi hvalveiðiskips í Faxaflóa í gær. Leiðsögumaður segi suma farþega hafa orðið skelfingu lostna. Framkvæmdastjóri Eldingar segir að lifandi hvalir séu einnig auðlind og hvalaskoðun líka vertíð.
„Við vorum einmitt að horfa á hnúfubak sem var að synda mjög rólega í kringum okkur og svo kom [skipið] Hvalur, annað hvort 8 eða 9, með eina langreyði í eftirdragi,“ segir Sigrún Helgadóttir, hvalaleiðsögumaður hjá Eldingu, í samtali við Vísi.
Hún segir að farþegar um borð í tveimur bátum hafi orðið varir við það þegar hvalshræið var dregið í gegnum Faxaflóa.
„Þetta var bara sjón sem enginn vill sjá á hvalskoðunarbát,“ heldur Sigríður áfram.
Hún segir að farþegar hafi verið verulega hissa og margir ekki gert sér grein fyrir því að hvalveiðar væru enn stundaðar á Íslandi.
„Fólk var auðvitað í pínu sjokki við að heyra að svona væri enn að gerast og sjá þá sigla um á hvalaskoðunarsvæðinu þar sem við vorum að skoða hnúfubaka og hrefnur,“ segir hvalaleiðsögumaðurinn.
„Það voru nokkrir sem áttu ekki til orð,“ bætir hún svo við. Viðbrögðin hafi verið blendin og sumir hafi verið skelfingu lostnir.
Þetta er í fyrsta sinn sem Sigrún verður vitni að slíku en hún segist þó hafa heyrt af svipuðu atviki fyrir nokkrum árum.
„Okkur finnst þetta auðvitað barn síns tíma og aldrei eitthvað sem einhver vill sjá. Og við vonum að aðrir farþegar og leiðsögumenn þurfi ekki að sjá neitt svona aftur. Af því að þetta er erfitt fyrir alla, bæði farþega og leiðsögumennina.“
Að þessu loknu hafi farþegar aftur á móti náð að sjá hnúfubaka leika sér. „Það lífgaði aðeins upp á andrúmsloftið.“
Auk þessa stakk Rannveig Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri Eldingar, niður penna í skoðanadálk Vísis vegna málsins. Þar sagði hún að lifandi hvalir væru einnig auðlind og að hvalaskoðun væri líka vertíð.
„Þegar dauð langreyður er dregin í gegnum hvalaskoðunarsvæði birtast tvær ólíkar framtíðarsýnir í sömu myndinni. Önnur byggir á því að drepa dýrið og selja afurðina þegar og ef markaðsaðstæður leyfa. Hin byggir á því að hvalurinn sé áfram í hafinu og skapi verðmæti aftur og aftur, fyrir fyrirtæki, starfsfólk, gesti, byggðarlög, ríkið og náttúruna,“ skrifaði Rannveig, framkvæmdastjóri Eldingar.