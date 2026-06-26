Verð á óslægðum þorski er nú tæplega fjörutíu prósentum hærra en í fyrra. Skortur er á hvítfiski í Evrópu sem má rekja til þess að veiðar á þorski í Barentshafi hafa dregist mikið saman og minna framboð af fiski frá Rússlandi.
Strandveiðisjómenn mega veiða 650 kíló í þorskígildum í hverjum róðri. Ef eingöngu er veiddur þorskur jafngildir það um 774 kílóum af óslægðum þorski.
Á síðasta uppboði Reiknistofu fiskmarkaða fór óslægður þorskur á rúmar 640 krónur kílóið. Fjögur hundruð kíló, eða rétt rúmlega hálfur dagskammtur á strandveiðum, skila því um 256 þúsund krónum.
Til að fá sömu upphæð þurfti að landa um 560 kílóum á strandveiðum í fyrra, um 630 kílóum árið 2024 og tæpum 800 kílóum árið 2019.
Með öðrum orðum: Rúmlega hálfur dagskammtur í dag getur skilað svipuðu aflaverðmæti og nær fullur skammtur skilaði fyrir sjö árum.
Ragnar Smári Guðmundsson, framkvæmdastjóri Fiskmarkaðar Íslands, segir verðhækkunina hafa tekið við sér þegar nýtt kvótaár hófst síðasta haust.
„Þróun á fiskverði hefur verið ör hækkandi, sérstaklega frá því síðasta haust. Þetta byrjaði svona í september í fyrra þegar nýtt kvótaár byrjaði. Þá hefur fiskverð farið mjög hækkandi og mikil eftirspurn verið eftir fiski frá Íslandi,“ segir Ragnar.
Skýringin liggur að stórum hluta utan Íslands. Þorskkvóti í Barentshafi fyrir árið 2026 er sextán prósentum minni en árið á undan og sá lægsti frá 1991. Barentshafið er eitt mikilvægasta þorskveiðisvæði heims og samdráttur þar hefur áhrif á verð langt út fyrir svæðið.
Við bætist að rússneskur fiskur skilar sér síður inn á evrópskan markað vegna viðskiptaþvingana og óvissu í viðskiptum.
„Markaðurinn lýsir sér frekar sem skortmarkaði. Það er skortur á fiski og þá eru menn tilbúnir að kaupa á hærri verðum. Það er meiri samkeppni um minna magn,“ segir Ragnar.
Hækkunin sést skýrt í uppgjörum hjá strandveiðisjómönnum. Ragnar segir sama túr nú geta skilað mun meira en í fyrra.
„Við sjáum að aflaverðmæti hjá strandveiðisjómönnum hefur farið mjög hækkandi. Menn voru kannski að gera upp milli 300 og 400 þúsund í túr í fyrra, en eru komnir um og yfir 500 þúsund fyrir sama túr í ár,“ segir hann.
Gæði fisksins skipta þó áfram máli. Ragnar segir meðalverð á þorski nú oft vera um og yfir 600 krónur kílóið og fara hærra þegar fiskurinn er góður.
„Menn eru að gera upp meðalverð kannski á þorski um og yfir 600 kall. Og jafnvel upp á 700 ef menn eru með góðan fisk,“ segir Ragnar.
Á Snæfellsnesi, þar sem Ragnar er staðsettur, segir hann muninn greinilegan þegar bátarnir koma að landi.
„Þeir brosa allan hringinn. Maður sér það þegar þeir koma hérna að bryggju að menn eru mjög ánægðir,“ segir hann.