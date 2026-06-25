Sindri gerðist trukkabílstjóri

Sindri Sindrason kynnti sér hvað þarf til að gerast trukkabílstjóri í Íslandi í dag og ræddi við Guðna Svein Theodórsson, ökukennara sem hefur verið í faginu í rúm tuttugu og fimm ár. Að loknu góðu spjalli leyfði hann Sindra að spreyta sig á tryllitækinu.
Til að hljóta ökuréttindi fyrir vörubíla þarf ökumaður að standast bæði bóklegt og skriflegt próf. Búast má við að ferlið kosti í heildina um 450 þúsund fyrir áhugasöm. Bílinn sem Sindri lærði á var hefðbundinn vörubíll sem getur vegið allt að átján tonn og er með eldsneytistank sem rúmar 550 lítra.
„Það er allt frekar dýrt í kring um svona bíla,“ segir Guðni.
Það vekur athygli spyrils að sjá enga hliðarspegla á bílnum. Guðni útskýrir hvað býr að baki.
„Þetta er að ryðja sér til rúms, svona speglamyndavélar. Ég er mjög ánægður með þær og myndi ekki vilja fara til baka, speglarnir eru alltaf þurrir og fínir þar sem þetta eru skjáir inni í bílnum.“
Bíllinn er síðan læstur læstur þannig að hann kemst ekki yfir hámarkshraða sinn, níutíu kílómetra á klukkustund.
„Þetta starf hentar konum mjög vel og sem betur fer er þeim að fjölga,“ segir Guðni þegar Sindri spyr hann út í kynjahalla innan stéttarinnar. Guðni segist telja að um tuttugu og fimm prósent stéttarinnar séu kvenkyns bílstjórar.
Að fræðandi spjalli við Guðna loknu fær Sindri að spreyta sig á vörubílnum og er fljótur að ná áttum.
„Það er ljóst hvað ég ætla að gera þegar ég er hættur í fjölmiðlum,“ sagði Sindri eftir að hafa fengið að hafa sest undir stýri.