Greta Salóme á von á sínu þriðja Sigurgeir Þorkelsson skrifar 25. júní 2026 11:41 Lesendum hverfur eflaust seint úr minni þegar Greta Salóme kom fram í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva ásamt Jónsa árið 2012 og flutti lagið Never Forget. Eygló Gísla Hjónin Greta Salóme Stefánsdóttir tónlistarkona og Elvar Þór Karlsson eiga von á sínu þriðja barni. Greta Salóme er landsmönnum kunn fyrir tónlistarhæfileika sína en hún leikur á fiðlu, syngur og semur lög. Greta hefur tvisvar verið fulltrúi Íslendinga í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, árin 2012 og 2016. Þá hefur Greta hefur starfað sem fiðluleikari með Sinfóníuhljómsveit Íslands auk þess hún hefur starfað með Sinfonia Nord. Tónlistarkonan Greta Salóme kemur fram á sónar í ár. Instagram Greta gaf út plötuna In the Silence árið 2012 og gaf á árunum 2015 til 2018 út nokkrar smáskífur. Hear Them Calling, framlag Íslands í Eurovision árið 2016 var pródúserað, samið og flutt af Gretu Salóme. Getty Greta og Elvar kynntust þegar hann þjálfaði hana í líkamsræktarþjálfuninni Boot Camp. Þau trúlofuðu sig síðan í janúar árið 2018 og gengu í hjónaband þann 29. apríl árið 2023 í Mosfellskirkju. Barnalán Tengdar fréttir Sonur Gretu Salomé og Elvars kominn með nafn Sonur hjónanna, Gretu Salóme Stefánsdóttur tónlistarkonu og Elvars Þórs Karlssonar, var skírður við fallega athöfn liðna helgi. Drengurinn fékk nafnið Sólmundur. Frá þessu greinir Greta í færslu á Instagram. 13. janúar 2025 13:32 Greta Salóme orðin móðir Tónlistarkonan Greta Salóme Stefánsdóttir eignaðist í dag sitt fyrsta barn ásamt unnusta sínum, Elvari Þór Karlssyni. 24. nóvember 2022 22:16 Mest lesið Bónorð yfir síðum bjór á Brooklyn-brúnni Lífið Konungur retróleikja slekkur á straumum: „Ég vissi ekki að maður gæti fengið borgað fyrir þetta“ Leikjavísir Hvað veistu um... Ross í Friends? Lífið Greta Salóme á von á sínu þriðja Lífið GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði Lífið Quarashi hyggst „Do it again“ Tónlist Ungir veiðimenn nutu sín í sólinni Lífið Getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum? Áskorun Myndaveisla: Þær voru fjallkonur um land allt í ár Menning Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vesturbæ Lífið Fleiri fréttir Kolfinna Nikulás og Sturla Atlas halda á ný mið Greta Salóme á von á sínu þriðja Bónorð yfir síðum bjór á Brooklyn-brúnni Ungir veiðimenn nutu sín í sólinni Hvað veistu um... Ross í Friends? GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði „Þetta átti allt að gerast og ég er þakklát í dag“ Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vesturbæ Ólík túlkun listamanna á Reykjavík í tvær aldir „Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu“ Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Sjá meira