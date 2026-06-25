Lífið

Greta Salóme á von á sínu þriðja

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Lesendum hverfur eflaust seint úr minni þegar Greta Salóme kom fram í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva ásamt Jónsa árið 2012 og flutti lagið Never Forget.
Lesendum hverfur eflaust seint úr minni þegar Greta Salóme kom fram í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva ásamt Jónsa árið 2012 og flutti lagið Never Forget. Eygló Gísla

Hjónin Greta Salóme Stefánsdóttir tónlistarkona og Elvar Þór Karlsson eiga von á sínu þriðja barni. Greta Salóme er landsmönnum kunn fyrir tónlistarhæfileika sína en hún leikur á fiðlu, syngur og semur lög.

Greta hefur tvisvar verið fulltrúi Íslendinga í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, árin 2012 og 2016. Þá hefur Greta hefur starfað sem fiðluleikari með Sinfóníuhljómsveit Íslands auk þess hún hefur starfað með Sinfonia Nord.

Tónlistarkonan Greta Salóme kemur fram á sónar í ár. Instagram

Greta gaf út plötuna In the Silence árið 2012 og gaf á árunum 2015 til 2018 út nokkrar smáskífur.

Hear Them Calling, framlag Íslands í Eurovision árið 2016 var pródúserað, samið og flutt af Gretu Salóme. Getty

Greta og Elvar kynntust þegar hann þjálfaði hana í líkamsræktarþjálfuninni Boot Camp. Þau trúlofuðu sig síðan í janúar árið 2018 og gengu í hjónaband þann 29. apríl árið 2023 í Mosfellskirkju.

Barnalán

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