Lífið

Ungir veiði­menn nutu sín í sólinni

Agnar Már Másson skrifar
Ungu veiðimennirnir voru sammála um skemmtanagildi dorgveiðinnar þrátt fyrir dræman afla.
Ungu veiðimennirnir voru sammála um skemmtanagildi dorgveiðinnar þrátt fyrir dræman afla. Sýn/Lýður

Fjöldi barna renndi fyrir fiski í veðurblíðunni á Flensborgarhöfninni í Hafnarfrði þegar árleg dorgveiðikeppni var það haldin.

Veiðimennirnir snjöllu voru á aldrinum sex til tólf ára og fengu þrír verðlaun fyrir særsta fiskinn sem kom á land, þann furðulegasta og verðlaun fyrir mesta aflann. 

Þeir veiðimenn sem fréttastofa ræddi við voru sammála um skemmtanagildi dorgveiðinnar þrátt fyrir dræman afla.

„Ég veiddi marglyttu en ég sleppti henni,“ sagði einn ungur veiðimaður við fréttastofu, en veiði þeirra félaga hafði að öðru leyti ekki verið upp á marga fiska.

„Mig langaði ekki að vera stungin af henni.“

Sjávarútvegur Hafnarfjörður Börn og uppeldi


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.