Ungir veiðimenn nutu sín í sólinni Agnar Már Másson skrifar 24. júní 2026 21:30 Ungu veiðimennirnir voru sammála um skemmtanagildi dorgveiðinnar þrátt fyrir dræman afla. Sýn/Lýður Fjöldi barna renndi fyrir fiski í veðurblíðunni á Flensborgarhöfninni í Hafnarfrði þegar árleg dorgveiðikeppni var það haldin. Veiðimennirnir snjöllu voru á aldrinum sex til tólf ára og fengu þrír verðlaun fyrir særsta fiskinn sem kom á land, þann furðulegasta og verðlaun fyrir mesta aflann. Þeir veiðimenn sem fréttastofa ræddi við voru sammála um skemmtanagildi dorgveiðinnar þrátt fyrir dræman afla. „Ég veiddi marglyttu en ég sleppti henni,“ sagði einn ungur veiðimaður við fréttastofu, en veiði þeirra félaga hafði að öðru leyti ekki verið upp á marga fiska. „Mig langaði ekki að vera stungin af henni.“ Sjávarútvegur Hafnarfjörður Börn og uppeldi Mest lesið Getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum? Áskorun Hvað veistu um... Ross í Friends? Lífið GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði Lífið Myndaveisla: Þær voru fjallkonur um land allt í ár Menning Quarashi hyggst „Do it again“ Tónlist Konungur retróleikja slekkur á straumum: „Ég er alveg að kveðja en hver veit hvort ég komi til baka“ Leikjavísir Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vesturbæ Lífið Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Lífið Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Lífið samstarf „Þetta átti allt að gerast og ég er þakklát í dag“ Lífið Fleiri fréttir Hvað veistu um... Ross í Friends? GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði „Þetta átti allt að gerast og ég er þakklát í dag“ Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vesturbæ Ólík túlkun listamanna á Reykjavík í tvær aldir „Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu“ Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Sjá meira