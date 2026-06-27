Ógleymanlegt kvöld í alla staði Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 27. júní 2026 20:00 Aaron Angelo Labajo Soriano fagnaði útskrift sinni með miklum stæl. Project Neil „Þegar ég lít til baka núna er ég ótrúlega þakklátur fyrir sem hefur gerst,“ segir leikarinn og fyrirsætan Aaron Angelo Labajo Soriano sem hélt glæsilega útskriftarveislu í Skeifunni og fagnaði tímamótunum sannarlega með pompi og prakt. Aaron er mikill tískuunnandi og fór auðvitað alla leið í klæðaburði. Blaðamaður ræddi við Aaron um þetta kvöld en markmið hans var að skapa lúxusheim fyrir gesti sína. Veislan var haldin í Santé Reykjavík í Skeifunni og þemað var „Allt eða ekkert“, sem er mottó-ið hans Aarons. „Ég vildi hafa Casino Royale þema og gestir fóru alla leið. Þetta var algjörlega ógleymanlegt kvöld og lúxusinn auðvitað í fyrirrúmi. Fólkið hjá Sante sá um að okkur liði eins og stórstjörnum, segir Aaron kíminn. Í upphafi kvölds fengu gestir freyðivín og kavíar sem gaf strax tóninn fyrir kvöldið og glimmer og glæsileiki tóku sömuleiðis vel á móti þeim. DJ Mellí hélt uppi rosalegri stemningu allt kvöldið og það var svo verðmætt að eiga þessa stórkostlegu stund með mínum nánustu. Gleði og jákvæðni var algjörlega í fyrirrúmi,“ bætir Aaron brosandi við. Það vantaði ekki stuðið.Project Neil Klæðaburður hans endurspeglaði þema kvöldsins. „Ég tók á móti gestum í vínrauðum flauelsjakka við ögrandi gegnsæjan samfesting og hnéhá stígvél. Ég opnaði svo Dom Pérignon kampavínsflösku með sverði og það ætlaði allt að tryllast. Síðar um kvöldið skipti ég yfir í glitrandi blá og hvít föt og fór í þeim á skemmtistaðinn Auto á kampavíns-flöskuborð,“ segir þessi lúxuspési. Kvöldið var þýðingarmikið fyrir Aaron en hann flutti til Íslands alla leið frá Filippseyjum í heimsfaraldrinum. „Síðustu ár hafa verið stútfull af áskorunum og ég er stoltur af sjálfum mér fyrir seigluna. Ég hef sannarlega meiri trú á sjálfum mér núna en ég hafði fyrir nokkrum árum. Þegar ég flutti gat ég engan veginn ímyndað mér hvað framtíðin bæri í skauti sér. Þegar ég lít til baka núna er ég ótrúlega þakklátur fyrir allt sem hefur gerst. Ég er sérstaklega þakklátur fyrir foreldra mína, Marlene Angeline Soriano og Bonifacio Jr. Soriano, en þau hafa alltaf haft trú á sér. Þar sem ég er yngsta barnið þeirra áttu þau sérstaklega erfitt með að fylgjast með mér flytja hinum meginn á hnöttinn en í dag eru þau mjög stolt af mér,“ segir Aaron að lokum. Hér má sjá myndir frá herlegheitunum: Gestir klappa fyrir gestgjafanum.Project Neil Símar á loft.Project Neil Nóg af mat og fljótandi veitingum!Project Neil Kinga Maria, Elsa Linh, Sara Minh og Wiktoria Klaudia glæsilegar. Project Neil Viktoría Rún, Hafdís Einarsdóttir og Melkorka Hafsteinsdóttir. Project Neil Galað tekið alla leið í klæðnaði og stemningu.Project Neil Abegail Anne Soriano og Aaron.Project Neil Gunnar Skírnir, Aaron og Bassi Maraj í stuði.Project Neil Aaron umvafinn glæsilegum vinkonum.Project Neil Flottir félagar.Project Neil Aaron og Kristján Jóhannesson.Project Neil Aaron og Þórarinn Logi.Project Neil Eva Katrín, Hrafnhildur Haraldsdottir, Lilja Sif Pétursdóttir, Gunnar Skírnir og Tamara Akinyi. Project Neil Ágúst Logi Svavarsson, Hildur Kolfinna og Aaron. Project Neil Kurt Hung, Abegail Anne Soriano, Bryan Ace og Mary Yanne Broce. Project Neil Eva Katrín, Natalia Nótt, Aaron Soriano, Ása María og Hera Marín. Project Neil Glamúr gestir. Project Neil Ólafur Jóhann og Aaron flottir.Project Neil Aaron og Bassi Maraj í fíling.Project Neil Atli Baldur Atlassen, Aaron Soriano og Vlad Krasovsky umkringdir góðum konum. Project Neil Gestir dönsuðu fram á nótt.Project Neil Pauline Guzman, Ella Siladan, Nikki Nocon, Athena Antioquia, Aaron Soriano og fleiri góðir. Project Neil Alexander Magnússon og Elísa Sóldís í kossaflensi. Project Neil Hildur Eva, Þórunn Fríða, Elma Bakiqi og Aaron.Project Neil Mikið fjör!Project Neil Þórainn Logi, Ísak Máni og Arnar Smári.Project Neil Axel Árni, Óskar Herbertsson, Kristin Lovísa og Lena Rut.Project Neil Samkvæmislífið Tímamót Tíska og hönnun Mest lesið Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Lífið Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Lífið Lét drauminn rætast á Ítalíu Lífið Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Lífið Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Lífið Syrgja Arnar Atla sem lést 24 ára gamall Lífið „Kjóllinn markaði nýtt upphaf í mínu lífi“ Tíska og hönnun Nálgast hundrað þúsund fylgjendur á Instagram og rekur sveitahótel Lífið Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Tónlist Hvað veistu um... Ross í Friends? 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