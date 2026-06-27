Lífið

Ó­gleyman­legt kvöld í alla staði

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Aaron Angelo Labajo Soriano fagnaði útskrift sinni með miklum stæl.
Aaron Angelo Labajo Soriano fagnaði útskrift sinni með miklum stæl. Project Neil

„Þegar ég lít til baka núna er ég ótrúlega þakklátur fyrir sem hefur gerst,“ segir leikarinn og fyrirsætan Aaron Angelo Labajo Soriano sem hélt glæsilega útskriftarveislu í Skeifunni og fagnaði tímamótunum sannarlega með pompi og prakt. Aaron er mikill tískuunnandi og fór auðvitað alla leið í klæðaburði.

Blaðamaður ræddi við Aaron um þetta kvöld en markmið hans var að skapa lúxusheim fyrir gesti sína. Veislan var haldin í Santé Reykjavík í Skeifunni og þemað var „Allt eða ekkert“, sem er mottó-ið hans Aarons.

„Ég vildi hafa Casino Royale þema og gestir fóru alla leið. Þetta var algjörlega ógleymanlegt kvöld og lúxusinn auðvitað í fyrirrúmi. Fólkið hjá Sante sá um að okkur liði eins og stórstjörnum, segir Aaron kíminn.

Í upphafi kvölds fengu gestir freyðivín og kavíar sem gaf strax tóninn fyrir kvöldið og glimmer og glæsileiki tóku sömuleiðis vel á móti þeim. DJ Mellí hélt uppi rosalegri stemningu allt kvöldið og það var svo verðmætt að eiga þessa stórkostlegu stund með mínum nánustu. Gleði og jákvæðni var algjörlega í fyrirrúmi,“ bætir Aaron brosandi við. 

Það vantaði ekki stuðið.Project Neil

Klæðaburður hans endurspeglaði þema kvöldsins.

„Ég tók á móti gestum í vínrauðum flauelsjakka við ögrandi gegnsæjan samfesting og hnéhá stígvél. Ég opnaði svo Dom Pérignon kampavínsflösku með sverði og það ætlaði allt að tryllast. Síðar um kvöldið skipti ég yfir í glitrandi blá og hvít föt og fór í þeim á skemmtistaðinn Auto á kampavíns-flöskuborð,“ segir þessi lúxuspési.

Kvöldið var þýðingarmikið fyrir Aaron en hann flutti til Íslands alla leið frá Filippseyjum í heimsfaraldrinum.

„Síðustu ár hafa verið stútfull af áskorunum og ég er stoltur af sjálfum mér fyrir seigluna. Ég hef sannarlega meiri trú á sjálfum mér núna en ég hafði fyrir nokkrum árum. Þegar ég flutti gat ég engan veginn ímyndað mér hvað framtíðin bæri í skauti sér. Þegar ég lít til baka núna er ég ótrúlega þakklátur fyrir allt sem hefur gerst. 

Ég er sérstaklega þakklátur fyrir foreldra mína, Marlene Angeline Soriano og Bonifacio Jr. Soriano, en þau hafa alltaf haft trú á sér. Þar sem ég er yngsta barnið þeirra áttu þau sérstaklega erfitt með að fylgjast með mér flytja hinum meginn á hnöttinn en í dag eru þau mjög stolt af mér,“ segir Aaron að lokum.

Hér má sjá myndir frá herlegheitunum: 

Gestir klappa fyrir gestgjafanum.Project Neil
Símar á loft.Project Neil
Nóg af mat og fljótandi veitingum!Project Neil
Kinga Maria, Elsa Linh, Sara Minh og Wiktoria Klaudia glæsilegar. Project Neil
Viktoría Rún, Hafdís Einarsdóttir og Melkorka Hafsteinsdóttir. Project Neil
Galað tekið alla leið í klæðnaði og stemningu.Project Neil
Abegail Anne Soriano og Aaron.Project Neil
Gunnar Skírnir, Aaron og Bassi Maraj í stuði.Project Neil
Aaron umvafinn glæsilegum vinkonum.Project Neil
Flottir félagar.Project Neil
Aaron og Kristján Jóhannesson.Project Neil
Aaron og Þórarinn Logi.Project Neil
Eva Katrín, Hrafnhildur Haraldsdottir, Lilja Sif Pétursdóttir, Gunnar Skírnir og Tamara Akinyi. Project Neil
Ágúst Logi Svavarsson, Hildur Kolfinna og Aaron. Project Neil
Kurt Hung, Abegail Anne Soriano, Bryan Ace og Mary Yanne Broce. Project Neil
Eva Katrín, Natalia Nótt, Aaron Soriano, Ása María og Hera Marín. Project Neil
Glamúr gestir. Project Neil
Ólafur Jóhann og Aaron flottir.Project Neil
Aaron og Bassi Maraj í fíling.Project Neil
Atli Baldur Atlassen, Aaron Soriano og Vlad Krasovsky umkringdir góðum konum. Project Neil
Gestir dönsuðu fram á nótt.Project Neil
Pauline Guzman, Ella Siladan, Nikki Nocon, Athena Antioquia, Aaron Soriano og fleiri góðir. Project Neil
Alexander Magnússon og Elísa Sóldís í kossaflensi. Project Neil
Hildur Eva, Þórunn Fríða, Elma Bakiqi og Aaron.Project Neil
Mikið fjör!Project Neil
Þórainn Logi, Ísak Máni og Arnar Smári.Project Neil
Axel Árni, Óskar Herbertsson, Kristin Lovísa og Lena Rut.Project Neil
Samkvæmislífið Tímamót Tíska og hönnun


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