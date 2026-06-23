„Þetta kenndi mér að sjá hlutina betur og forgangsraða og undirbjó mig fyrir það sem koma skal, því fyrir tveimur árum síðan greinist dóttur mín með sjúkdóm sem umbreytir svolítið lífinu,“ segir vöruhönnuðurinn litaglaði Svana Lovísa sem er sömuleiðis eigandi Studio Flamingo.
Svana Lovísa er viðmælandi Kára Sverris í nýjasta þætti af Litlu hlutunum sem má sjá í spilaranum hér fyrir neðan:
Svana Lovísa hélt lengi vel upp vinsælu bloggi og hefur alla tíð verið listræn. Hún ólst upp á skapandi heimili og mótaðist af listrænum konum úr fjölskyldunni sem voru alltaf að hanna og skapa.
„Ég er alin upp í fallegu umhverfi. Mamma og amma gerðu allt sjálfar eins og að sauma föt, yfirdekkja sófa og fleira.“
Hún segir þær ekki hafa eytt miklum peningum í fegurðina heldur sjálfar komið með sniðugar lausnir og kennt henni að finna fegurðina í litlu hlutunum.
View this post on Instagram A post shared by Svana Lovísa Kristjánsdóttir (@svana.svartahvitu)
A post shared by Svana Lovísa Kristjánsdóttir (@svana.svartahvitu)
Það hefur margt gengið á sjá Svönu Lovísu undanfarin ár. Hún fór í kulnun og náði að byggja sig upp með aðstoð Virk.
„Ég er búin að vera að finna mína vegferð í dálítið langan tíma og þetta er allt að koma. Lífið hefur svo sannarlega kennt mér að hægja á mér. Ég keyrði mig algjörlega í kaf fyrir nokkrum árum.“
Svana Lovísa segist alltaf hafa haft hundrað bolta á lofti og vanist því að hafa brjálað að gera þangað til hún gat ekki meira.
„Þetta átti allt að gerast og ég er ótrúlega þakklát fyrir það í dag. Þetta kenndi mér að sjá hlutina betur og forgangsraða og undirbjó mig fyrir það sem koma skal því fyrir tveimur árum síðan greinist dóttur mín með sykursýki týpu 1 sjúkdóm sem umbreytir svolítið lífinu.
Ég var búin að kúpla mig út úr þessari brjáluðu hringiðu af streitu og var komin á svo góðan stað þannig þegar þetta kemur þá fer ég ekki á kaf. Ég næ að halda öllum boltum á lofti sem var ofboðslega mikilvægt fyrir fjölskylduna.“
Hún segir að þetta tímabil hafi kennt henni hvað mest og þarna áttaði sig hún sömuleiðis á því hvað það skiptir miklu máli að finna gleði í hversdagsleika og starfi.
„Maður heldur að hlutirnir verði alltaf nákvæmlega eins og maður vill þegar maður vill. Það er bara aldeilis ekki svoleiðis og maður þarf að gera hlutina sjálfur til að láta sína eigin drauma rætast. Það er enginn að fara að gera það nema þú.
Ég var alltaf að bíða eftir rétta mómentinu en þarna fann ég svo sterkt að ég þurfti meiri gleði. Þetta var að draga mig niður, mér fannst hlutirnir bara vera erfiðir og neikvæðir og mér fannst ég allt í einu orðin neikvæð. Það er tilfinning sem ég kannast ekki við.“
Svana Lovísa fór því í mikla sjálfsskoðun og opnaði í kjölfarið Studio Flamingo í Hafnarfirði. Hún er sömuleiðis gríðarlega vinsæl fyrir einstakar blómaskreytingar á viðburðum og hefur fyrirtæki hennar farið á flug.
„Nú er ég markvisst að vinna að gleðinni alla daga, ég fann sjálfa mig aftur og er á mjög góðum stað.“