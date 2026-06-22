Aldrei fleiri fengið úthlutaða skólavist Áróra L Davíðsdóttir skrifar 22. júní 2026 13:50 Þremur skólum bárust meira en þúsund umsóknir þegar litið á umsóknir í fyrsta, öðru og þriðja vali. Þeir skólar eru Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, sem bárust 1.135 umsóknir, Kvennaskólinn í Reykjavík, 1.107 umsóknir, og Tækniskólinn, 1.069 umsóknir. 5.152 nemendur fengu úthlutaða skólavist í framhaldsskóla fyrir skólaárið 2026–2027, sem er mesti fjöldi frá upphafi. Á vef Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir að 97 prósent, eða 4.994 nemendur, hafi fengið pláss í einum af þremur skólunum sem þeir völdu í umsókn sinni. Alls hafi 4.075 nemendur fengið pláss í þeim skóla sem var þeirra fyrsta val, eða 79% nýnema. Þá hafi 627 nemendur fengið annað val og 292 þriðja val. Aðrir 158 nemendur hafi fengið pláss í framhaldsskóla þar sem laust pláss var í boði. Í tilkynningunni segir að aðsókn í skólana hafi verið mikil í ár og í nokkrum tilvikum hafi nemendur þurft óvenju háar einkunnir til að komast í eftirsóttustu skólana og námsbrautirnar. Þar sem umsóknir voru fleiri en laus pláss hafi úthlutanir meðal annars ráðist af inntökuskilyrðum og þeim viðmiðum sem gilda um innritun í hverjum skóla. Þremur skólum bárust fleiri en þúsund umsóknir þegar litið er á umsóknir í fyrsta, öðru og þriðja vali. Þeir skólar eru Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, sem bárust 1.135 umsóknir, Kvennaskólinn í Reykjavík, 1.107 umsóknir, og Tækniskólinn, 1.069 umsóknir. Flestir sóttu um nám í Verzlunarskóla Íslands í fyrsta vali, eða 545 nemendur, en 386 nemendur hlutu skólavist. Flestir voru innritaðir í Tækniskólann, 477 nemendur, en 451 umsækjandi setti hann í fyrsta val sitt. Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Innlent Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Innlent Fleiri fréttir Aldrei fleiri fengið úthlutaða skólavist Kom ekki til skoðunar að gera Land Rover-jeppana upptæka BSO-stöðin komin á nýtt heimili Hrafni bjargað af þaki Byko Hlutu Vigdísarverðlaunin fyrir baráttu fyrir jöfnu aðgengi að þungunarrofi Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í íbúðum aldraðra „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Sjá meira