Innlent

Aldrei fleiri fengið úthlutaða skóla­vist

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Þremur skólum bárust meira en þúsund umsóknir þegar litið á umsóknir í fyrsta, öðru og þriðja vali. Þeir skólar eru Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, sem bárust 1.135 umsóknir, Kvennaskólinn í Reykjavík, 1.107 umsóknir, og Tækniskólinn, 1.069 umsóknir.
Þremur skólum bárust meira en þúsund umsóknir þegar litið á umsóknir í fyrsta, öðru og þriðja vali. Þeir skólar eru Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, sem bárust 1.135 umsóknir, Kvennaskólinn í Reykjavík, 1.107 umsóknir, og Tækniskólinn, 1.069 umsóknir.

5.152 nemendur fengu úthlutaða skólavist í framhaldsskóla fyrir skólaárið 2026–2027, sem er mesti fjöldi frá upphafi.

Á vef Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir að 97 prósent, eða 4.994 nemendur, hafi fengið pláss í einum af þremur skólunum sem þeir völdu í umsókn sinni. Alls hafi 4.075 nemendur fengið pláss í þeim skóla sem var þeirra fyrsta val, eða 79% nýnema. Þá hafi 627 nemendur fengið annað val og 292 þriðja val. Aðrir 158 nemendur hafi fengið pláss í framhaldsskóla þar sem laust pláss var í boði.

Í tilkynningunni segir að aðsókn í skólana hafi verið mikil í ár og í nokkrum tilvikum hafi nemendur þurft óvenju háar einkunnir til að komast í eftirsóttustu skólana og námsbrautirnar. Þar sem umsóknir voru fleiri en laus pláss hafi úthlutanir meðal annars ráðist af inntökuskilyrðum og þeim viðmiðum sem gilda um innritun í hverjum skóla.

Þremur skólum bárust fleiri en þúsund umsóknir þegar litið er á umsóknir í fyrsta, öðru og þriðja vali. Þeir skólar eru Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, sem bárust 1.135 umsóknir, Kvennaskólinn í Reykjavík, 1.107 umsóknir, og Tækniskólinn, 1.069 umsóknir. 

Flestir sóttu um nám í Verzlunarskóla Íslands í fyrsta vali, eða 545 nemendur, en 386 nemendur hlutu skólavist. Flestir voru innritaðir í Tækniskólann, 477 nemendur, en 451 umsækjandi setti hann í fyrsta val sitt.

Skóla- og menntamál Framhaldsskólar

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