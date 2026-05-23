Lög­regl­an lýsir eftir Arnóri Guð­munds­syni

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Arnór er 37 ára.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Arnóri Guðmundssyni. Síðast er vitað af honum við KFC í Mosfellsbæ um klukkan 18 í dag.

Samkvæmt tilkynningu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á Facebook er Arnór 37 ára, með ljóst, þunnt hár, í kringum 175 cm á hæð og meðalmaður í vexti. Hann er klæddur í dökkbláa þunna úlpu, dökkbláar gallabuxur og svarta strigaskó.

Það er líklegt að hann sé gangandi, hann gæti verið á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesskaga og á svæðinu að og á Akranesi.

Ef einhverjir hafa vitneskju um ferðir Arnórs eru vinsamlegast beðnir að hafa samband strax við lögreglu í síma 112.

