Lögreglan lýsir eftir Arnóri Guðmundssyni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 23. maí 2026 22:43 Arnór er 37 ára. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Arnóri Guðmundssyni. Síðast er vitað af honum við KFC í Mosfellsbæ um klukkan 18 í dag. Samkvæmt tilkynningu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á Facebook er Arnór 37 ára, með ljóst, þunnt hár, í kringum 175 cm á hæð og meðalmaður í vexti. Hann er klæddur í dökkbláa þunna úlpu, dökkbláar gallabuxur og svarta strigaskó. Það er líklegt að hann sé gangandi, hann gæti verið á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesskaga og á svæðinu að og á Akranesi. Ef einhverjir hafa vitneskju um ferðir Arnórs eru vinsamlegast beðnir að hafa samband strax við lögreglu í síma 112.