Hátt í sextíu rekstraraðilar sem reka fyrirtæki á Ártúnshöfða segja framtíð rekstursins í lausu lofti vegna óvissu um lóðaleigusamninga við Reykjavíkurborg. Talsmenn þeirra segja gríðarlega hagsmuni í húfi og fjölda starfa undir. Berghildur Erla ræddi við þá eftir hitafund með oddvitum flokkanna sem bjóða fram í borginni.
Skipulögð glæpasamtök reyna ítrekað að komast inn fyrir netvarnir íslensku bankanna og nota gervigreind til að auðvelda sér verkið. Rúmeni var á dögunum handtekinn grunaður um að hafa nýtt sér villu í kerfi Arion banka til að millifæra á sig um 160 milljónir. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu segir nýjan veruleika blasa við.
Óvenjumargir hafa kosið utan kjörfundar fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar en aukningin frá síðustu sveitarstjórnarkosningum nemur hátt í fjörutíu prósentum. Hvað veldur? Við ætlum að afla svara í beinni útsendingu.
Fleiri hafa greinst með hina banvænu Hantaveiru en heilbrigðisyfirvöld hafa í gær og í dag reynt að koma farþegum skemmtiferðaskipsins Hondius til síns heima. Skipstjóri Hondius birti átakanlegt myndband í dag þar sem hann rekur raunir farþeganna síðustu vikur.
Einhverjir merkustu dýrgripir íslenskra fornsagna, fimm handrit sem fengin eru að láni frá Svíþjóð, verða til sýnis í Eddu, húsi íslenskunnar, næstu sex mánuði. Kristján Már Unnarsson fréttamaður okkar fékk að fylgjast með þegar handritin voru tekin upp úr kössunum.
Í sportpakkanum mælum við okkur mót við Þórdísi Ólöfu Jónsdóttur sem sigraði Bakgarðshlaupið um helgina en hún stefnir á að slá heimsmet í kvennaflokki. Og í Íslandi í dag kynnumst við ungri fjölskyldu sem setur það ekki fyrir sig að eiga lítið barn og ferðast sem aldrei fyrr.