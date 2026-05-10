Golfkúlum rigndi yfir bílaumboð og ekki í fyrsta sinn

Ungmenni í golfi á golfvelli Golfklúbbs Reykjavíkur léku sér á æfingabásum vallarins að því að dræva golfkúlum yfir Krókhálstjörn og inn á bílastæði þjónustuverkstæðis Öskju við samnefnda götu. Forstjóri Öskju segir nokkra bíla hafa orðið fyrir kúlu með tilheyrandi tjóni.
Lögregla kom á vettvang þegar ungmennin urðu uppvís að þessu. Vakthafandi þar segir þó að ekki hafi verið um viljaverk að ræða.
„Það urðu nokkrir bílar fyrir bolta og það eru skemmdir á bílum en ekki mörgum. Við erum að meta tjónið og munum vinna þetta með lögreglunni og upplýsa þá eigendur sem verða fyrir þessu,“ segir Jón Trausti Ólafsson forstjóri Öskju.
Hann segir þetta hafa gerst áður og að Askja sé í góðu samstarfi við Golfklúbb Reykjavíkur um að sporna við þessu. Myndavélum hafi meðal annars verið komið upp í æfingabásunum svo hægt sé að hafa hendur í hári þeirra sem gerast uppvísir að þessu.