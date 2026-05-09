Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi segir tölvupóstasamskipti milli sín og annarra ráðamanna í Reykjavíkurborg staðfesta það að hún hafi aldrei verið hlynnt „Græna gímaldinu“ sem risið hefur við Álfabakka. Hún segir framkvæmdina hafa breyst í „martröð.“
Dóra bregst þarna við frétt Morgunblaðsins frá því í dag sem er meðal annars unnin upp úr tölvupóstasamskiptum frá júní 2024 milli kjörinna fulltrúa í Reykjavík, embættismanna og forsvarsmanna Eignabyggðar ehf., þ.e. framkvæmdaaðila sem byggði vöruskemmuna við Álfabakka 2a.
Dóra Björt mun hafa sent Einari Þorsteinssyni, þá borgarstjóra, skeyti þar sem fram hafi komið að vöruhúsið við Álfabakka 2a væri ekki hlýlegt viðmót fyrir hverfið. Það væri „eins og þessi starfsemi kæmi hverfinu ekki við“ og hún hafi farið fram á álit borgarhönnuðar þar sem unnið yrði með „skaðaminnkun“.
Um hálfu ári seinna rataði byggingin í fjölmiðla, þegar hún var þegar risinn í miklu návígi við nærliggjandi íbúðarhúsnæði.
Dóra, sem var kjörin inn í borgarstjórn sem fulltrúi Pírata en færði sig nýlega yfir í Samfylkinguna, hefur áður lýst því að hún hafi setið undir áreiti vegna hins svokallaða græna gímalds, þrátt fyrir að hún hafi sjálf setið í skipulagsráði þegar það skipulag var samþykkt enda hafi hún verið í fæðingarorlofi á þeim tíma.
„Ég er ánægð með að þessir tölvupóstar hafi komið fram, því þeir staðfesta það sem ég hef sagt frá upphafi: Ég hef aldrei verið hlynnt græna gímaldinu. Þótt deiliskipulagið hefði verið samþykkt í minni fjarveru og möguleikar mínir takmarkaðir, gerði ég allt sem í mínu valdi stóð til að koma í veg fyrir að það risi með þessum hætti, því Breiðholt á betra skilið.“
Þegar hún hafi fyrst séð teikningar fyrir húsnæðið hafi hún ekki einu sinni vitað hve nálægt byggingin yrði íbúabyggð, þar sem það kæmi ekki skýrt fram í þeim gögnum sem hún hafði þá undir höndum.
„Eitthvað sem ég hélt að yrði sómi fyrir Breiðholtið og var því spennt fyrir, að fá til sín glæsilegar höfuðstöðvar stórfyrirtækis, varð að martröð,“ skrifar hún. Þrátt fyrir að hendur hennar hafi að verulegu leyti verið bundnar af deiliskipulagi sem hafi verið samþykkt í hennar fjarveru, hafi hún gert það sem hún gat til að knýja fram betri lausn fyrir svæðið. Skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi hafi jafnvel sagt við hana að hún væri komin út fyrir hlutverk sitt sem formaður skipulagsráðs.
„Mér hefur víða verið kennt um þetta mál, meðal annars vegna þess að ég fór ekki í felur þegar gagnrýnin kom fram. Ég reyndi að útskýra stöðuna og sýna borgarbúum að mér stóð ekki á sama, jafnvel þótt ég bæri ekki ábyrgð á deiliskipulaginu sjálfu,“ skrifar Dóra.
Kveðst hún hafa fengið umhverfis- og skipulagssvið til að funda með uppbyggingaraðilum um breytingar á húsinu, aukinn gróður og meira uppbrot í ásýnd byggingarinnar. Þegar henni hafi fundist sú vinna ekki ganga nægilega langt hafi hún óskað eftir fundi með uppbyggingaraðilum til að þrýsta á frekari úrbætur.
„Ég gleymi aldrei þeim fundi með uppbyggingaraðilum þar sem ég þrýsti af hörku á meira uppbrot, betri ásýnd og meiri gæði í hönnun byggingarinnar svo hún yrði Breiðholtinu til sóma. Svörin sem komu sýndu hins vegar hversu hamlandi takmarkaðir skilmálar deiliskipulagsins voru gagnvart samningsstöðunni,“ skrifar hún.