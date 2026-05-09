Í hádegisfréttum verður rætt við Pétur Marteinsson, oddvita Samfylkingarinnar í Reykjavík, um kreditkortafærslur Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra sem hafa verið til umfjöllunar síðustu daga.
Notkun Heiðu á korti borgarinnar nemur um 750 þúsund krónum en skrifstofa borgarstjóra gerði 23 athugasemdir við færslurnar. Pétur segir að um alvarlegt mál að ræða en að hans mati er málinu nú lokið þar sem Heiða hafi svarað vel fyrir málið og kom hreint fram.
Við heyrum frá staðgengli forstjóra Vinnumálastofnunar sem hvetur atvinnurekendur til að mæta umsækjendum óháð aldri. Atvinnulaust fólk yfir fimmtugt er lengur að finna sér vinnu og fær gjarnan ekki boð í atvinnuviðtöl.
Við tökum einnig stöðuna á Bakgarðshlaupinu sem hófst í morgun en 210 hlauparar taka þátt.
Þá förum við yfir niðurstöður sveitarstjórnakosninga í Bretlandi sem fóru fram í gær.
Í sportinu tökum við stöðuna á körfunni en úrslitaeinvígi Bónus deildar karla í körfubolta hefst í kvöld.