Drógu afl­vana fiski­bát í land

Agnar Már Másson skrifar
Frá björgunaraðgerðinni í dag. Landsbjörg

Fyrr í dag var áhöfnin á björgunarskipinu Björgu á Rifi kölluð út vegna fiskibáts sem var orðinn aflvana í miðjum Breiðafirði, um 15 sjómílur norður af Rifi.

Frá þessu er greint í tilkynningu frá Landsbjörgu.

Þar segir að bilun hafi komið upp í gír skipsins og það þurft aðstoð til að komast til hafnar. Fjórir hafi verið um borð en engin aðkallandi hætta hafi verið á ferðum, veður ágætt og rólegur vindur af suðvestri. 

Björg hafi farið úr höfn á Rifi rétt fyrir klukkan hálf fjögur í dag og rétt um 40 mínútum síðar hafi verið búið að taka skipið í tog og stefnan sett inn til Ólafsvíkur þangað sem komið var rétt fyrir klukkan 19 í kvöld. 

„Vel gekk að koma skipinu að bryggju og Björg var svo komin til hafnar á Rifi um fimmtán mínútum síðar þar sem hún var gerð klár fyrir næsta verkefni,“ segir í fjölmiðlatilkynningu Landsbjargar.

