Atvinnulaust fólk yfir fimmtugt er lengur að finna sér vinnu og fær gjarnan ekki boð í atvinnuviðtöl, né svör frá atvinnurekendum þegar þau sækja um. Staðgengill forstjóra Vinnumálastofnunar hvetur atvinnurekendur til að mæta umsækjendum óháð aldri.
Í vikunni ræddi Vísir við hinn 57 ára gamla Gunnar Gíslason en hann hefur sótt um tæp fimmtíu störf án þess að hafa fengið vinnu. Gunnar lýsti því að hann hefði víðtæka reynslu af stjórnunarstörfum meðal annars í fjármálageiranum og að hann væri með MBA-gráðu og PMD-stjórnendanám undir belti. Hann sagðist velta því fyrir sér hvort aldur væri orðinn að ósýnilegum þröskuldi en verst væri að fá svo gott sem aldrei boð í viðtal.
Gísli Davíð Karlsson staðgengill forstjóra Vinnumálastofnunar segir hlutfall atvinnulausra sem eru eldri en fimmtíu ára svipað nú og áður.
„Þetta er í kringum tuttugu prósentin núna og hefur alltaf verið svipað hlutfall af atvinnuleysisskránni. En það sem við höfum verið að heyra frá ráðgjöfum okkar sem eru að hitta einstaklingana í viðtölum, við höfum sett upp sérstakar hálf dags vinnustofur með hluta af hópnum, að þau eru að upplifa það að þau fái síður viðtöl og þá síður vinnu og það tekur lengri tíma bæði miðað við hvað þau búast við og svo sýna tölurnar okkur að þessi hópur er lengur á atvinnuleyisskrá en yngri hóparnir.“
Þannig hafi atvinnulausir einstaklingar yfir fimmtugt verið 2067 talsins í lok mars af 10.051 einstaklingi sem eru atvinnulausir á landinu. Vinnumálastofnun leggi sig sérstaklega fram um að vinna með einstaklingum á þessum aldri en þar sem fjöldinn sé með svipuðu móti og undanfarin ár sé ekki tilefni til að bregðast sérstaklega við.
„Við eins og ég segi styðjum þau með sérstökum námskeiðum fyrir þau, ef maður skoðar líka markaðinn, það hafa verið að koma námskeið eins og Magnað námið upp í HR sem eru að fókusa á þennan hóp, þannig að enn sem komið er erum við ekkert að fara í einhverjar breytingar.“
Gísli segir atvinnulausa á þessum aldri tilbúið til að leggja sitt af mörkum á vinnumarkaði. Það strandi ekki á þeirra metnaði og vilja og skilaboðin til atvinnurekenda séu skýr.
„Bara mæta hverjum einasta umsækjenda óháð aldri og öðru með opnum huga vegna þess að það leynist dýrmætur fjársjóður í hverjum einasta einstaklingi þegar kemur að þátttöku á vinnumarkaði.“