Lillý Valgerður Pétursdóttir fréttamaður Sýnar brá sér austur á dögunum til að taka púlsinn á íbúum varðandi komandi sveitarstjórnarkosningar. Hún komst að ýmsu merkilegu – samgöngumálin voru vitaskuld efst á baugi – en í Fljótsdal rakst hún á kjörgrip sem nú, samkvæmt tilskipan yfirkjörstjórnar, hefur lokið leik. Aldargamall kjörkassi.
Fljótsdalshreppur er eitt af fámennustu sveitarfélögum landsins en þar búa aðeins 115 manns. Engin framboð bárust og er þar því óhlutbundin kosning. Það þýðir að allir íbúar sem eru á kjörskrá eru jafnframt í framboði. Lillý spurði að vonum hvernig það virkaði og fyrir svörum var Helgi Gíslason sveitarstjóri í Fljótsdal. Hann sagði að þetta væri fallegt.
„Það er borgaraleg skylda að ef þú ert kosinn í sveitarstjórn þá skaltu bara fara þangað. Fólk velur einfaldlega þá sem það treystir best til að taka ákvarðanir fyrir sveitarfélagið, sem þjóna okkar hagsmunum,“ sagði Helgi.
Lillý vildi vita hvort fólk væri almennt áhugasamt um að sitja í sveitarstjórn og Helgi sagði allan gang á því. „Almennt hefur þetta verið þannig að það er auðveldara að komast í sveitarstjórn en úr henni aftur.“
Þar af leiðandi er sveitarstjórn í Fljótsdal skipuð sannkölluðum reynsluboltum – þeir hafa setið lengst allra í sveitarstjórnum á Austurlandi. Og þegar Lillý vildi vita hvernig kosningarnar gengju fyrir sig, hvar fólk skilaði atkvæðum sínum, dró Helgi fram forláta kassa, annan kominn til ára sinna en hinn var splunkunýr.
„Fólk skilar atkvæði sínu hér í félagsheimilinu, Végarði. Og kassarnir eru hérna. Sá fyrir ofan er gamall kassi sem hefur fylgt Fljótsdælingum í eina öld eða svo. Og fyrir neðan er splunkunýr kassi sem yfirkjörstjórn var að senda okkur. Úr plasti.“
Helgi upplýsti að þau í Fljótsdal væru með ákaflega öfluga umhverfis- og loftslagsstefnu og hann leyfði sér að efast um að þessi plastkassi, sem tekur nú við af þeim gamla, samræmdist ítrustu umhverfissjónarmiðum þeirra en þau yrðu að sætta sig við kassann.
Hann reif þá upp eldri kassann og sagði hann alvöru:
„Sjá má af innsiglunum að það er búið að nota hann oft í gegnum tíðina. Og hér ofan í er gömul kjörbók.“
Helgi fletti í bókinni og þá mátti sjá, á fyrstu blaðsíðu kjörbókarinnar, að hún var tekin í gagnið 1908. Hún hefur fylgt Fljótsdælingum lengi. Hvað verður um kassann góða og gamla verður ákveðið á næsta sveitarstjórnarfundi.
„Annaðhvort færum við minjasafninu þetta, héraðsskjalasafninu bókina eða setjum þetta í einhvern fallegan glerkassa í félagsheimilinu okkar og höfum til sýnis.“
Helgi var spurður hvort nýi kassinn væri eitthvað betri og hann sagðist ekki vita það, ekki væri komin reynsla á gripinn. Gamli kassinn myndi duga stærð sveitarfélagsins enn um stund, sá nýi er fullstór. En menn verða að hlýta reglum yfirkjörstjórnar. Ekki er leyfilegt að nota gamla kassann, reglurnar eru staðlaðar.
Helgi opnaði fyrsta sinni nýja kassann og taldi hann vera úr Rúmfatalagernum. „Sá gamli er miklu fallegri.“