Grunur er um að allt að 3,3 milljónum króna hafi verið stolið í innbroti í Spin 108 sportbar á Grensásvegi aðfaranótt sunnudagsins 3. maí.
Samkvæmt heimildum fréttastofu var farið inn í spilakassa á staðnum og fé tekið úr þeim. Kassarnir eru annars vegar á vegum Gullnámunnar og hins vegar Íslandsspila.
Gullnáman er rekin af Happdrætti Háskóla Íslands. Íslandsspil eru í eigu Rauða krossins og Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
Heimildir fréttastofu herma jafnframt að verknaðurinn beri þess merki að hafa verið skipulagður. Ekki liggur þó fyrir hversu margir komu að innbrotinu né með hvaða hætti var komist inn.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur málið til rannsóknar en vildi ekki tjá sig nánar um það þegar eftir því var leitað.
Því er óljóst hvort til séu upptökur úr eftirlitsmyndavélum, hvort einhverjir hafi verið yfirheyrðir eða hvort vitni hafi orðið vör við ferðir þeirra sem stóðu að verknaðinum.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fjármunum er stolið úr spilakössum hér á landi. Rúm tvö ár eru síðan þjófar stálu á þriðja tug milljóna króna úr spilakassasalnum Catalinu í Kópavogi. Einn var dæmdur fyrir að útvega þjófunum bíl og hjálpa þeim að koma peningunum undan. Þeir tveir sem stálu peningunum eru ekki fundir og sömuleiðis ekki peningarnir.
Uppfært klukkan 18:43: Ranglega var sagt frá því að SÁÁ væri einn af eigendum Íslandsspila. Það er ekki rétt því SÁÁ hætti þátttöku í rekstri spilakassa árið 2020.