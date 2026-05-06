Engin ákvörðun hefur verið tekin um uppbyggingu á horni Holtsgötu og Brekkustígs og verður hún ekki tekin fyrr en eftir kosningar. Ekki er stefnt að því að sama byggingarmagni á reitnum samkvæmt nýrri tillögu en íbúar eru uggandi og gagnrýna að ekki hafi verið hægt að gera athugasemdir við breytingarnar.
„Það er ekki búið að taka neina ákvörðun í þessu máli,“ segir Líf Magneudóttir formaður umhverfis-og skipulagsráðs. Vísir greindi í desember frá áhyggjum íbúa af uppbyggingu fjölbýlishúsa og niðurrifi tveggja húsa á horni Holtsgötu 10-12 og Brekkustígs 16. Borgarsögusafn gerði í kjölfarið athugasemd við greinargerð nýs deiluskipulags, ekki væri rétt að húsið hefðu miðlungs varðveislugildi, heldur hátt.
„Tillagan sem nú er til afgreiðslu er dagsett 21. apríl 2026, en umsagnarfrestur rann út í desember 2025, íbúar fengu því aldrei tækifæri til að gera athugasemdir við þau gögn sem ákvörðun byggir á,“ segir Árni Björn Helgason einn íbúa í vesturbæ Reykjavíkur í samtali við Vísi. Íbúar upplifi sem svo að samþykkja eigi uppbyggingu í skjóli nætur.
Hann segir nýja tillögu hafa verið kynnta íbúum á íbúafundi í janúar, þar sé meðal annars gert ráð fyrir því að húsið að Holtsgötu 10 verði endurbyggt en ekki skipt út, hæsti punktur hússins lækki um fjóra metra frá auglýstri tillögu og að byggingarmagn minnki um áttatíu fermetra.
„Þetta er „betra“ en fyrri tillagan, en ekki sjálfkrafa ásættanleg. Ef húsið hefur hátt varðveislugildi, er aldursfriðað og hluti af vernd hverfisins, þá á fyrsta krafa að vera um varðveislu og endurbætur á núverandi húsi en ekki niðurtaka og endurbygging, „endurbygging“ er ekki það sama og varðveisla.“
Ekki er hægt að nálgast gögn um nýja tillögu í skipulagsgátt. Fram kemur í fundargerðum skipulagsfulltrúa frá 21. apríl að erindi um nýtt deiluskipulag á reitnum hafi verið vísað til umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnar. Í fundargerð þess kemur fram að málinu hafi verið frestað. Líf segir að ekki tíðkist að auglýsa tillögur að nýju eftir að samráð hafi átt sér stað.
„Það eru breytingar á deiluskipulagi sem eru lagðar fram sem tillaga í skipulagsgátt, svo skila allir inn athugasemdum, svo er unnið úr athugasemdum og breytingar gerðar ef málefnanleg sjónarmið koma fram en deiluskipulag er ekki sent aftur til auglýsingar,“ segir Líf. Hún segir tillögu þess efnis um að fresta málinu hafi verið lögð fram til þess að ráðsmenn geti skoðað málið betur.
„Oftast ber formanni að verða við því ef það kemur fram frestunarbeiðni. Það er rosalega mikið af gögnum sem liggja fyrir í þessum málum og þeim er oft frestað svo hægt sé að skoða þau betur.“
Líf segist hafa fullan skilning á áhyggjum íbúa. Hún hafi sjálf fundað oft með íbúum vegna málsins og segist leggja áherslu á að ekki hafi verið tekin ákvörðun í málinu.
„Svo þegar þetta mál kemur aftur inn þá er það annað hvort til samþykktar eða synjunar, við erum stjórnvald, tökum stjórnvaldsákvarðanir og það þurfa alltaf að vera málefnanlegar ástæður til staðar ef einhverju er synjað.“