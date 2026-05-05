Hátt í hundrað heimili hugsan­lega yfir tekju­mörkum hjá Félagsbústöðum

Birgir Olgeirsson skrifar
Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri Félagsbústaða, segir fylgst með stöðu leigjenda hjá Félagsbústöðum og blessunarlega vænkist hagur fólks frá því það fær úthlutað íbúð í almenna húsnæðiskerfi Reykjavíkurborgar og þurfi þá ekki lengur á þessum stuðningi að halda. 
Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri Félagsbústaða, segir fylgst með stöðu leigjenda hjá Félagsbústöðum og blessunarlega vænkist hagur fólks frá því það fær úthlutað íbúð í almenna húsnæðiskerfi Reykjavíkurborgar og þurfi þá ekki lengur á þessum stuðningi að halda.

Um tvö til þrjú prósent leigjenda hjá Félagsbústöðum eru nú til skoðunar vegna þess að tekjur þeirra kunna mögulega að vera komnar yfir viðmið. Það jafngildir um 64 til 96 heimilum af tæplega 3.200 íbúðum í útleigu.

Ummæli um hverjir eigi að vera í félagslega leigukerfinu vöktu athygli á pallborðsumræðum Leigjendasamtakanna í síðustu viku. Þar sagði Bjarni Guðjónsson, sem skipar annað sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, að „okkur gruni“ að dálítið stór hluti fólks í íbúðum Félagsbústaða sé hugsanlega kominn yfir tekjumörk og að hægt væri að taka tiltölulega hratt til í því. DV greindi fyrst frá þessum ummælum. 

Samkvæmt reglum um almennt félagslegt leiguhúsnæði þurfa einstaklingar að vera með tekjur undir 7 milljónum og 874 þúsund krónum á ári til að eiga rétt á úthlutun. Fyrir hjón og sambúðarfólk eru mörkin um ellefu milljónir króna á ári og hækka um 1,9 milljónir fyrir hvert barn undir tvítugu. Tekjumörkin miðast við meðaltal tekna síðustu þriggja ára og eignamörk eru 8,4 milljónir króna.

Bjarni Guðjónsson skipar annað sæti lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurborg. 

Framkvæmdastjóri Félagsbústaða segir að þó að slíkar stöður komi upp sé það ekki endilega óeðlilegt, enda geti hagur fólks batnað eftir að það fær úthlutað íbúð.

„Og auðvitað geta aðstæður fólks breyst frá því að það fær úthlutað íbúð og sem betur fer er það oft til batnaðar þannig að fólk þarf ekki lengur á þessum stuðningi að halda,“ segir Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri Félagsbústaða.

Velferðarsvið sér um eftirlitið

Félagsbústaðir eru með um 3.200 íbúðir í útleigu en það er velferðarsvið Reykjavíkurborgar sem sér um úthlutun íbúðanna og fylgist með því hvort leigjendur uppfylli áfram skilyrði kerfisins. Félagsbústaðir taka hins vegar við þegar úthlutun hefur farið fram og sinna hlutverki leigusala.

Sigrún segir því að upplýsingar um tekju- og eignastöðu leigjenda liggi ekki hjá Félagsbústöðum sjálfum heldur hjá velferðarsviðinu. Samkvæmt þeim upplýsingum sem hún hafi fengið sé nú verið að líta til um tveggja til þriggja prósenta leigjenda sem gætu mögulega verið með tekjur umfram viðmið.

Segir húsnæðisöryggi skipta sköpum

Að sögn Sigrúnar er mikilvægt að missa ekki sjónar á því hlutverki sem félagslegt húsnæði gegnir fyrir tekjulægsta hópinn. Markmiðið sé að tryggja fólki stöðugt húsnæði og skapa aðstæður þar sem því gefst færi á að rétta úr kútnum.

„Það húsnæðisöryggi sem félagslegt húsnæði veitir tekjulægsta hópnum er gríðarlega mikils virði fyrir fólk,“ segir hún. Hún bætir við að öruggt húsnæði sé ein af grunnþörfum fólks og geti auðveldað því að koma undir sig fótunum.

