Sjálfstæðisflokkurinn eykur forskot sitt á Samfylkinguna samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis þar sem tekið er tillit til könnunar Gallup seinni hluta apríl. Sósíalistar styrkja stöðu sína en staðan veikist hjá Flokki fólksins.
Kosningaspá Vísis sem Baldur Héðinsson stærðfræðingur gerir hefur verið uppfærð miðað við könnun Gallup sem gerð var 17. til 29. apríl. Sjálfstæðisflokkurinn styrkir stöðu sína sem stærsti flokkur borgarinnar og eru nú vel yfir helmingslíkur á að flokkurinn nái inn sjö fulltrúum.
Samfylkingin er með rétt rúmar helmingslíkur á að ná inn sex borgarfulltrúum. Líkurnar á að Bjarni Fritzson, áttundi maður Sjálfstæðisflokksins, komist inn mælast 38 prósent en helmingi minni líkur eru á að Regína Ásvaldsdóttir, í sjöunda sæti hjá Samfylkingunni, komist inn.
Vinstrið mælist áfram þriðji stærsti flokkurinn í borginni og gæti fengið þrjá borgarfulltrúa með auknum líkum Stefáns Pálssonar á að komast inn.
Viðreisn og Miðflokkur mælast svo til á pari og eiga í harðri baráttu um að ná inn þriðja borgarfulltrúa sínum. Þorvaldur Davíð Kristjánsson í þriðja sæti hjá Viðreisn mælist með 46 prósent líkur á sæti í borgarstjórn en líkurnar eru 43 prósent í tilfelli Lárusar Blöndal í þriðja sæti Miðflokksins.
Silja Sóley Birgisdóttir oddviti Sósíalistaflokksins styrkir stöðu sína en mikið þarf að gerast til að flokkurinn nái inn öðrum fulltrúa. Kristinn Jón Ólafsson oddviti Pírata er enn nokkuð öruggur inn en Alexandra Briem borgarfulltrúi er mjög ólíkleg með sæti sem stendur.
kosningaspá
Staða Einars Þorsteinssonar oddvita Framsóknar veikist lítillega milli kosningaspáa og eru rétt rúmlega helmingslíkur á að hann nái sæti í borginni. Magnea Gná Jóhannsdóttir núverandi borgarfulltrúi situr í öðru sæti og virðist sem það sé fjarlægur draumur að hún nái inn.
Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins mælist ekki inni í borgarstjórn og staða hans veikist. Líkur á sæti mælast aðeins 30 prósent. Sigfús Aðalsteinsson oddviti Okkar borgar mælist enn ólíklegri en áður til að komast í borgarstjórn. Líkurnar eru aðeins 14 prósent.
Eini mögulegi tveggja flokka meirihlutinn í borginni sem stendur er samvinna Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar. Telja má harla ólíklegt að slíkar breytingar verði á fylgi næstu tólf dagana að aðrir tveggja flokka meirihlutar verði mögulegir.
Líkurnar á að Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Miðflokkurinn myndi tólf manna meirihluta til hægri mælast 64 prósent sem stendur. Líkurnar á að Samfylkingin geti myndað meirihluta til vinstri með Vinstrinu og Viðreisn eru 35 prósent. Líklegt er að Samfylkingin þyrfti að bjóða Pírötum, Framsókn eða Sósíalistum upp í dans til að ná tólf manna meirihluta með Vinstrinu og Viðreisn.