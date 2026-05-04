Notkun á kolólöglegu efni sem fólk sprautar sig með til að fá brúnni húðlit hefur aukist að sögn húðlæknis. Nýrnabilun og heilabjúgur eru á meðal aukaverkanna og dæmi eru um að foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra. Við fjöllum um málið í kvöldfréttum.
Eini tveggja flokka meirihlutinn sem er að teiknast upp í borgarstjórn Reykjavíkur er meirihluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Við hittum oddvita flokkanna sem útiloka ekki samstarf en lýsa þó málefnalegum ágreiningi.
Sólmyrkvinn er sagður geta orsakað verðbólguskot á versta mögulega tíma. Við ræðum við hagfræðing í beinni.
Þá kíkjum við til Vestmannaeyja þar sem stefnt er að kjarnaborunum í tengslum við jarðgangagerð í sumar, hittum trillukarla í tilefni þess að strandveiðar eru hafnar og heyrum í kvennakór sem er að æfa fyrri afmælistónleika með Diddú.
Auk þess rýnum við í spennandi stöðu í Bónus deildinni og í Íslandi í dag hittum við fulltrúa tveggja kynslóða í skólakerfinu og spyrjum hvernig megi bæta stöðu nemenda.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.