Eins og Íslendingar, sem flestir þykjast þrælskipulagðir ef þeir vita hvað þeir eru að fara að gera á morgun, eru smám saman að átta sig á verður almyrkvi 12. ágúst. Hundrað dagar í dag. Öll gisting er fyrir löngu uppbókuð og verðið er að sigla upp úr öllu valdi.
„Við erum með tjaldsvæði með fullt af plássi, og svo erum við búin að leigja hótel og gistirými á svæðinu; Ólafsvík, Rifi og Hellissandi,“ segir Jón Bjarni Steinsson veitingamaður og viðburðastjóri.
Langt er síðan hann tók að undirbúa komu mikils fjölda ferðamanna til landsins. Hann stofnaði fyrirtæki ásamt konu sinni Katrínu Ólafsson, sem heldur utan um þennan viðburð en fjöldi tónlistarmanna mun koma fram við þetta tækifæri.
„Þetta er dýrasti og flóknasti menningarviðburður Íslandssögunnar. Veltan er um 650 milljónir,“ segir Jón Bjarni.
Jón Bjarni hefur nú blásið til íbúafundar á Hellissandi á fimmtudaginn þar sem hann hyggst ræða framkvæmdina við nærsveitunga og græðgi sem hann segir að hafi nú tekið að grafa um sig í samfélaginu.
DV er með frétt sem þeir höfðu af samfélagsmiðlinum Reddit þar sem segir af erlendum ferðamanni sem var búinn að panta gistingu í tengslum við almyrkvann en situr nú uppi með sárt ennið; hann segir að honum hafi verið sagt upp gistingunni með skömmum fyrirvara og séð svo þetta sama gistipláss auglýst á margföldu verði. Jón Bjarni segir að þetta verði rætt ásamt öðru.
Hann segist vera með allt sitt á hreinu en hann vilji hnýta alla enda.
Er að magnast upp sturlunarástand á Íslandi vegna sólmyrkvans?
„Það er töluvert langt síðan það magnaðist upp sturlunarástand en við byrjuðum mjög snemma að skipuleggja okkar viðburð. Við erum orðin meira en eins árs. Núna síðustu vikur höfum við séð það magnast upp. Íslendingar – sem eru fæddir seinfærir – eru að fatta að það er eitthvað mikið að gerast næsta sumar.“
Hefur þú heyrt af svipuðum sögum og DV hefur af Reddit? Að fólk hafi afbókað gistingu sem það var búið að selja bara til að auglýsa gistirými aftur, á margvöldu verði. Hefur þú heyrt af slíkum dæmum?
„Við erum fyrir löngu búin að tryggja gistingu fyrir okkur og okkar fólk. En við höfum nýverið fengið „tilboð“ frá fólki sem er að selja gistingar og bjóða okkur þær á uppsprengdu verði. Okkur grunar að um sé að ræða fólk sem er að afbóka og vilji svo selja okkar gestum.“
Þegar Jón Bjarni er spurður um svæsnustu dæmin sem hann hefur heyrt af þessu tagi spyr hann á móti hvort það sé ekki óvarlegt að fara með slíkar sögusagnir í fjölmiðla?
„Við höfum séð ansi háar tölur þar sem fólk er að leigja út hús og/eða íbúðir. Við erum búin að leigja töluvert magn af húsum og íbúðum fyrir okkar VIP-kúnna en við erum ekki bara AirBNB, við tökum við húsum, þrífum, breytum þeim í „hótel“ og skipuleggjum akstur.“
Jón Bjarni segir þau hafa skipulagt þennan viðburð afar lengi og þau viti hvað þau eru að gera.
„En það er svona smá villta vesturs-dæmi í gangi núna.“
Þú talar um seinfæra (og gráðuga) Íslendinga. Eru þeir sem fyrst eru að vakna núna og geta gengið úr rúmi fyrir gesti að gömlum sið ekki með pálmann í höndunum? Geta sett upp verð sem er með öllu siðlaust?
„Ég held að fólk sé aðeins að ofmeta eftirspurn og sé vegna þess að selja gistingu og annað langt umfram það sem eðlilegt sé.“
Jón Bjarni segir að einkum séu þetta Bandaríkjamenn og konur sem eru að koma á hans vegum til Íslands í ágúst. Af hverju hafa konur meiri áhuga á almyrkvanum en karlar?
„Þetta er mjög fjölskyldumiðuð hátíð og þar eru það yfirleitt konur sem sjá um að bóka,“ segir Jón Bjarni og bætir því við að í vikunni verði tilkynnt hvaða verð er í boði fyrir þá sem eru með íslenskar kennitölur. En víst er að spennan er að magnast.
Greiningardeild Landsbankans telur töluverðar líkur á því að almyrkvi á sólu þann 12. ágúst muni hafa áhrif á verðbólgumælingar í ágúst. Forsenduákvæði kjarasamninga miðar við verðbólgumælingu ágústmánaðar og því gæti sólmyrkvinn virkjað ákvæðið.
Stjörnu-Sævar segir gervigreindina plágu sem kaffæri réttum upplýsingum með bulli og ljótleika. Máli sínu til stuðnings deilir hann aragrúa skjáskota af fölsuðum myndum af sólmyrkva á Suðurskautslandinu. Óttast hann að Íslendingar muni verða fyrir barðinu á svipuðu falsi vegna almyrkva á Íslandi í ágúst.
Rétt rúmt ár er nú þar til almyrkvi frá sólu mun sjást á íslandi í fyrsta sinn í 72 ár. Almyrkvinn verður 12. ágúst og hafa nú verið birt kort af Íslandi sem sýna hvernig almyrkvinn verður á Íslandi og hvar gott verður að vera til að sjá hann. Kortin eru gerð af Sævari Helga Bragasyni og Andreas Dill.