„Þú hefðir átt að vera með okkur í nótt“ Kristján Már Unnarsson skrifar 4. maí 2026 22:43 Jón Helgi Jónsson og Magnús Markússon, strandveiðisjómenn á Dýu HF-14. Lýður Valberg Um 320 smábátar héldu til strandveiða í dag á upphafsdegi veiðanna. Það eru innan við fjörutíu prósent þeirra ríflega átta hundruð báta sem komnir eru með strandveiðileyfi fyrir sumarið en bræla hamlaði veiðum á norðausturhluta landsins. Í kvöldfréttum Sýnar tókum við púlsinn á trillukörlum sem voru að sigla inn til löndunar í Hafnarfirði í dag. Þeir létu ekkert sérstaklega vel af fiskiríinu. Þetta var þó hinn vænsti þorskur sem verið var að landa úr Auðnu HF-2, en aðeins 350 kíló af þorski, og sjómaðurinn hundsvekktur að hafa náð bara helmingnum af leyfilegu hámarki dagsins, sem er 774 kíló. Frá löndunarbryggjunni í Hafnarfirði í dag. Aflinn úr Auðnu í körunum.Lýður Valberg Skömmu áður höfðu þeir Jón Helgi Jónsson og Magnús Markússon landað úr Dýu og náðu heldur ekki dagskvótanum. „Það gekk frekar illa, það var vont veður og kalt. Við vorum með 600 kíló af þorski,“ sagði Jón Helgi. „Ég held þú hefðir átt að vera með okkur í nótt. Það var mjög erfitt. Þetta var erfiður túr.“ -Og fóruð þið bara af stað í nótt? „Já, klukkan eitt í nótt.“ -En þið standið samt í þessu? „Það er að hafa gaman að þessu. Það er gaman að þessu,“ segir Jón Helgi. „Báðir hættir að vinna. Ég er svona aðstoðarmaður hjá honum,“ bætir Magnús við. -En fiskverð er nú svona með hæsta móti og besta móti, er það ekki? „Jú, það er mjög gott fiskverð.“ -Hvað eruð þið að fá ykkur í kílóið? „Sex- sjöhundruð kall, eitthvað svoleiðis,“ svarar Magnús. „Það fer eftir stærðinni. Stærsti fiskurinn er á góðu verði,“ segir Jón Helgi. -Þið eruð að fá nánast ókeypis kvóta og alltaf verið að bæta í. Eruð þið ekki sáttir við það? „Ókeypis? Nei, þetta er ekkert ókeypis. Við eigum þetta,“ svarar Magnús . „Á ekki þjóðin kvótann? Á ekki þjóðin fiskinn?“ spyr Jón Helgi. -Og þið viljið alltaf meira? „Auðvitað. Við viljum bara fá það sem er okkar,“ svarar Jón Helgi. Strandveiðibáturinn Día í Hafnarfjarðarhöfn í dag.Lýður Valberg -Það er ekkert tryggt að þið fáið að veiða 48 daga í sumar? „Nei, ég held að þess þurfi ekki hérna í Hafnarfirði. Það hefur aldrei verið neinn fiskur í júlí, ágúst, “ segir Jón Helgi. „Ég held að það hafi ekki verið tólf dagar í fyrra sem við fórum,“ segir Magnús. Þeir segjast yfirleitt bara róa tíu til tuttugu daga á sumri en eru ekki bjartsýnir um að komast mikið á sjó þessa vikuna. „Gætum kannski farið einn dag í viðbót í þessari viku. En svo er bræla það sem eftir er,“ segir strandveiðsjómaðurinn Jón Helgi Jónsson. Samkvæmt tölum sem Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda, tók saman, eru 813 bátar komnir með strandveiðileyfi. Af þeim lönduðu 318 bátar alls 235 tonnum í dag og var meðaltal þorskafla 738 kíló á bát. Langflestir bátanna sem héldu til veiða í dag voru á A-svæði, eða Vesturlandi, 183 talsins. Langfæstir hófu veiðar á C-svæði, eða Norðaustur- og Austurlandi, eða aðeins fjórtán bátar, sem að mati Arnar skýrist af brælu. 