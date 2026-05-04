Svokallaður skutlari, sem hlaut dóm fyrir að áreita stúlku kynferðislega, áður en aðstandandi stúlkunnar veittist að honum, verður ekki ákærður fyrir að berja aðstandandann í höfuðið með spýtu í átökum þeirra.
Mál skutlarans hefur vakið talsverða athygli en Haukur Ægir Hauksson, sem var einn sakborninga í Sólheimajökulsmálinu svokallaða, var ákærður fyrir að hafa reynt að myrða hann í kjölfar kynferðisbrotsins. Hann var í apríl í fyrra dæmdur til eins árs fangelsisvistar fyrir líkamsárás gagnvart skutlaranum en sýknaður af ákæru fyrir tilraun til manndráps.
Skutlarinn var í janúar í fyrra dæmdur í tíu mánaða skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að hafa aðfaranótt laugardagsins 11. mars 2023, í bifreið sem ók, á leið frá Hafnarstræti að ótilgreindum stað í Reykjavík, káfað á brjóstum og kynfærum stúlkunnar innanklæða og reynt að kyssa hana tungukossum.
Í dómi héraðsdóms var sérstaklega tekið fram að við ákvörðun refsingar yrði litið til þess að í framhaldi af atvikum málsins hafi verið ráðist alvarlega á manninn og hann hefði ekki enn jafnað sig fyllilega af þeirri árás.
Enga slíka umfjöllun var að finna í dómi Landsréttar, sem kveðinn var upp í nóvember síðastliðnum. Landsréttur dæmdi manninn í eins árs fangelsi og taldi, í ljósi skilorðsrofs hans á fyrri dómi og alvarleika brotsins, ekki efni til að binda refsinguna skilorði.
Nokkra athygli vakti í janúar í fyrra þegar Haukur Ægir ræddi atvik þau sem hér um ræðir við Frosta Logason í hlaðvarpi hans, Brotkasti. Hann sagðist vera ranglega sakaður um tilraun til manndráps og að skutlarinn hefði átt upptök að átökum þeirra með því að lemja hann og vinkonu hans með kylfu. Vinkona hans er móðir stúlkunnar sem skutlarinn áreitti.
Haukur Ægir deildi á dögunum bréfi frá Héraðssaksóknara á Facebook, þar sem honum er tilkynnt um ákvörðun embættisins að ákveðið hafi verið að falla frá saksókn á hendur skutlaranum.
Þar segir að skutlarinn hafi verið kærður fyrir að hafa slegið Hauk Ægi með 53 sentimetra tréspýtu í höfuðið með þeim afleiðingum að hann hlaut kúlu með rispu hægra megin á höfði. Ákæruvaldið telji að ætluð háttsemdi skutlarans varði við ákvæði almennra hegningarlaga um sérstaklega hættulega líkamsárás.
Aftur á móti segir að með vísan til laga um meðferð sakamála hafi verið ákveðið að falla frá saksókn á hendur skutlaranum vegna ætlaðs brots en samkvæmt lögunum sé heimilt að falla frá saksókn þegar svo stendur á að maður, sem búið er að dæma fyrir brot verður uppvís að því að hafa framið annað brot áður en hann var dæmdur, enda megi ætla að ekki verði um frekari refsingu þótt sakfellt yrði.
Skutlarinn hafi, líkt og fjallað er um hér að framan, hlotið tólf mánaða fangelsisdóm með dómi Landsréttar frá nóvember 2025 en atvik málsins hafi átt sér stað fyrir uppkvaðningu dómsins og því væri um að ræða hegningarauka, kæmi til sakfellingar. Þá séu meira en þrjú ár liðin frá ætluðu broti.
„Eins og atvik máls standa þykir því afar ólíklegt að kærða verði gerð frekari refsing verði hann fundinn sekur.“